Loteria La Pastoreta bat el seu rècord i exhaureix els dècims d'Indústries Teixidó

L'administració va vendre les 1.800 unitats a disposició dels treballadors en menys d'una hora

Actualitzada 18/07/2022 a les 07:23

Menys d'una hora. Aquest és el temps que va necessitar la Loteria La Pastoreta per exhaurir, el passat dissabte, els 1.800 dècims disponibles de la Loteria de Nadal amb el número 51.187, l'escollit enguany pels treballadors d'Indústries Teixidó, amb el que esperen repetir la fortuna del 2020, quan es van endur bona part del Gordo.L'administrador de La Pastoreta, Òscar Bausà, explica que no és habitual vendre tant un mes de juliol, motiu pel qual qualificà les xifres de «rècord històric».Alguns membres de la plantilla de l'empresa de Riudecols es van instal·lar a les portes de l'administració cap a la una de la matinada i allí van passar la nit, per assegurar-se que aconseguirien el dècim. Els empleats podien adquirir el seu número directament a taquilla i sense limitacions de compra, fet que va provocar llargues cues.En mig de l'expectació, els mateixos treballadors que esperaven torn van acordar escollir un nou número supletori, el 58.799, del qual al migdia ja se n'havien venut tres quartes parts dels 1.800 dècims disponibles. Els restants es vendran només a treballadors d'Indústries Teixidó.