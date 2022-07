Les festes de barri tornen amb força i superen l'assistència prepandèmia

Al llarg d'aquest cap de setmana s'han fet activitats a quatre districtes de la ciutat

Ho trobaven a faltar. Després de dos anys de restriccions per la covid-19, els barris Immaculada, La Pastoreta, el Carme i la Urbanització El Pinar van poder tornar a gaudir, al llarg d'aquest cap de setmana, de les seves festes particulars. I van fer-ho superant totes les expectatives: es pretenia recuperar la normalitat prèvia al 2019, però les xifres van ser encara millors.

«No recordem haver tingut tanta gent i haver-nos-ho passat tan bé», reconeix Anton Sotorra, president de l'associació de veïns de la Urbanització El Pinar. Fins a 350 persones es van presentar el dissabte al sopar a la fresca; abans de l'arribada de la covid, no se n'esperaven més de 250. Pels veïns, aquesta era una data especial que tenien marcada al calendari des de feia molt de temps. «És l'únic dia gairebé que sortim de la closca, de les cases, i que tenim contacte amb els del costat», comenta. Coses de la «vida moderna». Això sí, les festes van recuperar un element tradicional: un torneig de bitlles catalanes –que el roent Sol va intentar esguerrar– amb la col·laboració de l'equip de Castellvell del Camp.

Amb la mateixa il·lusió van viure les festivitats els veïns de la Immaculada. «El barri sempre s'implica, però aquest any, molt més», explica la seva representant, Esperanza Torrijos. Ni tan sols l'onada de calor va frenar les ganes de xerinola, i menys encara amb l'organització del seu particular sopar, «el més gran de les festes de barri»: s'estima que hi van assistir 395 persones. «Esperàvem que hi hagués gent, però tanta no», valora Torrijos.

Una fira com les d'abans

«Que et faci rebobinar en el temps i et faci recordar quan venies a la fira amb 15 anys». Aquesta és l'essència de les festes de La Pastoreta, en paraules de la presidenta de la seva associació de veïns, Candelaria Flores. La fira i l'orquestra són els seus elements distintius, però ja no de l'edició de 2022, sinó des de «sempre». «Hem tornat a celebrar les festes igual que el 2019, intentant fer el mateix», explica Flores.

La representant veïnal remarca l'esforç que es fa cada any des de l'associació per «apropar la fira a tot Reus» i remarca que totes les activitats que s'organitzen són gratuïtes, perseguint aquest objectiu. «No cobrem res, això és per a tothom que passi per allí». I és que per Flores, després de Misericòrdia, Sant Pere i les Barraques, «venen les festes de La Pastoreta».