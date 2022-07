Entrenar el cervell per afrontar millor l'Alzheimer: meta de la FRMV

La Fundació Rosa María Vivar va promoure l'any 2018 un nou centre de dia per l'Associació d'Alzheimer del Baix Camp

Actualitzada 17/07/2022 a les 21:39

La Fundació Rosa María Vivar (FRMV) ja té un nou projecte entre mans: els tallers d'estimulació cognitiva. Els destinataris, però, no seran persones que pateixin d'Alzheimer o d'un altre trastorn neurocognitiu. L'objectiu és arribar a tothom. A partir del mes de setembre, la FRMV posarà en marxa una campanya per sensibilitzar la societat i fomentar la necessitat «de cuidar la nostra salut cognitiva des de la infantesa i al llarg de tota la vida», en paraules d'Anna Martorell, gerent de la fundació.

«No podem evitar que aparegui una malaltia neurodegenerativa, però sí que podem donar-li eines al cervell per tal de continuar les funcions cognitives durant el major temps possible dins d'una normalitat; donar-li estratègies per endarrerir els símptomes», considera Martorell, que remarca que s'hauria d'entrenar el cervell «igual que es va al gimnàs». Per això, es pretén fer aquestes activitats dirigides a persones sense patologies prèvies.

«Allà on apareix l'afectació, si el cervell ha treballat la plasticitat i ha generat resistència, haurà dissenyat una estratègia per afrontar millor la malaltia. No l'evitarem, però els símptomes apareixeran més tard i gaudirem d'una qualitat de vida més temps», detalla la gerent.

La FRMV va néixer el 2018 amb un objectiu molt concret: donar una solució als problemes d'espai del centre de dia de l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i el Baix Camp. Va ser llavors que els fills de Rosa María Vivar, una metgessa que s'havia autodiagnosticat l'Alzheimer, van engegar un ambiciós projecte perquè els usuaris, inclosa la seva mare, poguessin disposar de noves i millors instal·lacions.

Les dificultats no es limitaven a l'exigent calendari –al cap de set mesos de l'inici de les obres, ja es va realitzar una jornada de portes obertes–, sinó que el nou centre de dia havia de ser «pioner». «Està fet específicament per ubicar-hi malalts d'Alzheimer. Per al disseny, s'ha tingut en compte la tipologia d'usuaris que hi ha d'anar», valora Martorell. Una estructura de fusta que no fa «la sensació d'estar en un centre de salut», la presència de jardins independents per gaudir de la natura i prosseguir la teràpia, la divisió dels usuaris en mòduls segons el grau que tinguin de la malaltia... Tot està pensat.

Des de l'acollida dels primers usuaris el desembre de 2019, el centre de dia segueix en funcionament sota la gestió de l'Associació d'Alzheimer. Les tasques de la FRMV, però, no s'han acabat. Ara inicia la segona fase del projecte d'infraestructura. «Hi ha un espai al terreny que ha quedat lliure i que la fundació està dissenyant; pensant quins serveis complementaris al centre són necessaris», detalla Martorell. «Ho estem estudiant amb el Departament de Salut per definir què és el que el territori necessita», afegeix.

Contra els efectes del càncer

La FRMV no es vol limitar a l'Alzheimer, sinó que també té entre mans altres projectes centrats en la salut cognitiva, com l'assistència a dones que han patit càncer de mama. «Hem pogut detectar que aquest col·lectiu, fruit del tractament oncològic, tenen alteracions cognitives que els afecten la recuperació. Una vegada finalitzat el tractament, o durant, continuen patint dificultats o alteracions en la memòria», comenta la gerent. Problemes per recordar el nom de persones, el que acaben de fer...

«Els metges se centren a curar la malaltia i aquests són uns símptomes que com que són temporals i minoritaris, diuen 'ja aniran passant', però realment es poden allargar anys i elles tenen dificultats en fer la seva vida amb normalitat, i molt més en la seva reinserció laboral», assenyala.

Arran de l'estudi, la fundació dissenyà un taller d'estimulació cognitiva en línia. «Les dones feia anys que patien aquests símptomes i pensaven que tenien Alzheimer, quan no, això és temporal. Amb un taller, és reversible», conclou Martorell.