El PSC Reus presentarà una moció per millorar l'accessibilitat a alguns comerços

També proposaran al plenari d'aquest divendres demanar que la Generalitat destini el 25% de pressupost a l'atenció primària

Actualitzada 18/07/2022 a les 12:55

El Grup Municipal socialista de Reus demanarà al proper plenari de divendres que es millori l'accessibilitat d'alguns comerços de la ciutat. Així, com que es demani a la Generalitat que el 25% de pressupost es destini a l'atenció primària.Des del partit asseguran que «45.000 persones amb discapacitat reconeguda al Camp de Tarragona encara es troben amb barreres físiques per accedir al món laboral, a l'educació, al transport public, als comerços, bars i restaurants, entre d'altres».L'alcaldable del PSC, Andreu Martín, assegura que «a Reus hi ha força feina a fer». Per això, demana que el Govern obri una línia de subvencions perquè els establiments siguin accessibes.També reclamen una xarxa de semàfors amb senyal acústics «perquè les persones cegues puguin creuar els carrers amb tranquil·litat» i que es faciliti la recollida de brossa a les persones amb mobilitat reduïda.Pel que fa a la moció de Salut, el PSC proposa instar a la Generalitat a destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària. «Actualment, es destina un 17%», assegura Martín, que reclama que els agraïments al personal sanitari durant la pandèmia es tradueixi en «ampliar les plantilles i millorar les condicions laborals».