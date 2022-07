Una administració de Reus ven 1.800 dècims del 'Gordo' en menys d'una hora

La Loteria La Pastoreta va repartir 420 milions d'euros del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal l'any 2020

La Loteria La Pastoreta de Reus ha posat a la venda aquest dissabte els 1800 dècims de la Loteria de Nadal del número 51.187, l'escollit enguany pels treballadors d'Indústries Teixidó i amb el que esperen repetir la sort de l'any 2020 quan es van endur bona part del “Gordo”.

La posada a la venda d'aquest número ha aixecat molta expectació entre els treballadors de l'empresa, alguns dels quals s'han instal·lat a les portes de l'administració cap a la 1 de la matinada, on han passat la nit per no quedar-se sense dècim.

I és que aquest any, a diferència dels anteriors, els treballadors van decidir adquirir els dècims directament a la Loteria La Pastoreta i sense limitacions de compra, fet que ha provocat llargues cues davant l'administració i que en menys d'una hora s'hagin exhaurit els 1800 dècims disponibles.

En aquell moment, els mateixos treballadors que es trobaven fent cua han acordat escollir un nou número, el 58.799, del qual aquest migdia ja se n'havien venut tres quartes parts dels 1800 dècims disponibles. Els restants es guardaran i es vendran només a treballadors d'Indústries Teixidó.

L'administrador de Loteria La Pastoreta, Òscar Bausà, explica que no és gens habitual vendre aquestes xifres un mes de juliol, per tant qualifica de «record històric» les vendes registrades aquest dissabte. Loteria La Pastoreta va repartir 420 milions d'euros del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal l'any 2020.