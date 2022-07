Reus treu a la venda una nova col·lecció d'elements de marxandatge

Els nous articles es poden adquirir a la botiga del Gaudí Centre

Actualitzada 15/07/2022 a les 14:01

Reus Promoció presenta una nova col·lecció d'elements de marxandatge de la botiga del Gaudí Centre relacionats amb alguns espais emblemàtics de la ciutat, amb colors més estiuencs. Entre els nous articles hi ha tasses, samarretes, totebags, foulards, i s'ha renovat el disseny dels diferents articles de papereria, clauers, imants i ventalls.Amb aquesta incorporació s'amplia el ventall de productes que es poden trobar a la botiga ubicada a la recepció del Gaudí Centre, i que es complementen amb els articles ja existents des de el passat mes de novembre.Tal com explica Montserrat Caelles, regidora de Promoció de Ciutat, «aquests nous articles formen part d'una sèrie que s'anirà renovant amb el canvi de temporada, tant pel que fa al disseny com de la gamma de colors, amb la voluntat de poder adaptar l'oferta dels productes segons temporada, a fi d'anar configurant una gamma variada d'articles i que sigui un nou atractiu per a la ciutadania i els visitants».Els proveïdors són empreses catalanes, especialitzades en productes museïstics i per a equipaments culturals. Tots els productes són sostenibles, ecològics i fets a Catalunya.Mig any després de la seva implantació, la botiga del Gaudí Centre compta amb una cinquantena de productes amb temàtiques relacionades amb el patrimoni modernista de la ciutat, la marca Gaudí, el vermut i de ciutat.Tots els productes que s'hi venen són exclusius, no poden trobar-se en cap altre establiment, i de tirades limitades per potenciar la seva singularitat.