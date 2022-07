Reus instal·la plaques fotovoltaiques al local de l'associació de veïns del Pinar

El nou sistema permetrà estalviar 1.217,45 kg de CO2

Actualitzada 15/07/2022 a les 11:53

La regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus ha completat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a local de l'Associació de Veïns del Pinar, al carrer del Baix Camp. El sistema permetrà reduir la dependència de la xarxa elèctrica i dotar el local d'energia verda alternativa per a les activitats de l'associació de veïns.El nou sistema consisteix en sis plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada del local, que permetran estalviar 1.217,45 kg de CO2, segons les previsions. La instal·lació ha tingut un cost de 10.029 euros més IVA.Les obres es van iniciar l'última setmana de juny, i el nou sistema ha entrat en funcionament aquesta setmana.Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, afirma que aquesta actuació «permet avançar cap a una ciutat més sostenible, donar compliment a la línia estratègica de foment del consum energètic responsable de les instal·lacions municipals i, alhora, implicar la ciutadania, en aquest cas l'associació de veïns».El local que serveix de seu a l'associació de veïns va ser cedit per l'Ajuntament via conveni l'any 2016.