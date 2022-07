La Fira Centre Comercial de Reus acull el primer quiosc de Nescafé a Espanya

La marca de cafès s'incorpora a l'ampli ventall d'ofertes de restauració de la gran superfície

Actualitzada 14/07/2022 a les 23:26

Els amants del cafè tenen un nou punt de trobada. L'empresa especialitzada Nescafé ha obert a La Fira Centre Comercial el seu primer quiosc en tot l'estat espanyol. Ubicat a la primera planta de l'edifici, els ciutadans podran degustar una gran varietat de cafès, com el Classic, el Gold, el Black Roast o el Vitalissimo, així com els seus cappucinos o el Gold Lattes Veggies de coco o civada. «Ja sigui un cafè sol, amb llet, amb sabor, calent o fred, sempre hi ha un Nescafé per a qualsevol estat d'ànim», ha estat el missatge amb què la superfície ha donat la benvinguda a la nova col·laboració a través de la seva pàgina web.



El quiosc de Nescafé s'incorpora a l'ampli ventall d'ofertes de restauració que ostenta La Fira Centre Comercial, que ja compta amb establiments de marques com Udon, Burger King, La Tagliatella, Llagurt, Que bo és o Goiko. Nescafé fa 80 anys que selecciona, torra i barreja diferentsdel cafè que han fet possible crear l'extensa gamma que actualment ofereix. A més, la companyia treballa amb el Rainforest Alliance, el programa de sostenibilitat més gran en termes de volum de cafè.