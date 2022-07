L'oposició considera que s'estan desaprofitant els polígons de Reus

El PSC, la CUP i Cs coincideixen a lamentar que Amazon no s'instal·li a Reus, però no entenen que es continuï ampliant l'espai industrial

Actualitzada 14/07/2022 a les 23:44

La ciutat de Reus es va despertar aquest dimecres amb la notícia que la multinacional Amazon no instal·larà un centre logístic a la ciutat, després de veure com les seves perspectives de creixement no es corresponien amb la realitat –també va cancel·lar l'obertura d'instal·lacions a tres municipis més–. La sorpresa no només va ser pel desenllaç del projecte, sinó també per l'inici: les negociacions s'havien mantingut amb discreció i ni tan sols els partits de l'oposició n'estaven al corrent. Això és el que expliquen Andreu Martín (PSC), Mònica Pàmies (CUP) i Débora García (Cs). Els tres coincideixen a lamentar el fet que un gegant com Amazon no s'acabi establint a la capital del Baix Camp, però també critiquen la falta de transparència del govern.

«Acostumen a jugar a l'ocultisme», assenyala la dirigent taronja. Pàmies va més enllà. En aprovar la reparcel·lació de la zona del Mas Sunyer, va preguntar si ja hi havia alguna proposta sobre la taula. «Ens van dir que no, que no, que no hi havia res en curs», recrimina.

Amb tot, els tres polítics reconeixen que no s'haguessin oposat a l'arribada d'Amazon i remarquen que ara s'han de buscar alternatives per ocupar el buit deixat, però ja no només el de la companyia de comerç electrònic: coincideixen a dir que els polígons actuals estan infraocupats.

Martín assegura que la prioritat del govern hauria de ser «omplir» l'oferta d'espais industrials de què disposa el municipi. Amb tot, adverteix que s'ha de «dimensionar el que necessitem». Pensa que la instal·lació d'empreses de gran mida provocaria un efecte positiu en l'economia, sempre que no s'aposti per un únic model de negoci. «Reus, en aquest moment, ha de buscar quin és el seu lloc i tenir una oferta diversa. El nostre espai està en l'element del comerç al detall, de proximitat», analitza. El socialista afegeix que s'hauria d'invertir més en els camps de les tecnologies de la informació i la comunicació, la salut i la nutrició, i llança una proposta de projecte de cara al 2023: Tecnoredessa 2.

Per la seva banda, García opina que s'hauria d'ajudar de la mateixa forma a les companyies grans i a les petites, però mai una en detriment de l'altre. Considera que s'haurien d'omplir les vacants actuals abans de pensar a crear més polígons i estén la seva crítica més enllà: «Si els que ja tens fets no els tens en condicions, com et pots aventurar a fer-ne més i de més grans?», es pregunta. «Primer has de cuidar el que tens», assenyala.

Pàmies valora que la mida de les empreses no és el més important que s'hauria de tenir en compte, sinó «la qualitat» dels llocs de treball que ofereixen. Alhora, no entén que s'ampliïn zones industrials quan els polígons estan «infraocupats» i lamenta que això impliqui la destrucció d'espai rural. «La gent tardarà quilòmetres conduint entre polígons per arribar a la nostra ciutat. No sé si és un model de ciutat que agrada», declara.

Adaptar-se a les necessitats

D'altra banda, des de la Cambra de Comerç es reconeix que l'arribada d'Amazon hagués estat «benvinguda» perquè suposaria una inversió i la creació de llocs de treball. Malgrat tot, també s'emfatitza que és hora de «posar en relleu el terreny industrial disponible de la ciutat», però també s'anima a «crear-ne de nou». «És evident que tenim mancança de sòl industrial per donar resposta a les necessitats creixents –especialment– del sector logístic, que considerant el seu desenvolupament constant és una realitat a la qual cal donar resposta efectiva», es conclou des de la Cambra.