L'ampliació de Preciber permetrà construir un nou camp d'esports a Reus

Actualitzada 15/07/2022 a les 01:08

«És una gran millora per Reus i una obra important per la ciutat». Aquestes són les paraules emprades per Emili Correig, conseller delegat d'Industrias Preciber S.A., per definir el pla especial urbanístic del camí del Roquís, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona. Aquest projecte, del qual Preciber n'actua com a promotora, neix amb l'objectiu de no només desenvolupar el sector industrial, sinó que també preveu la urbanització de la zona, la creació d'espais verds i la construcció d'un camp d'esports que podria ser destinat a disciplines com el futbol o el rugbi.

«Quedarà una zona molt digna, molt endreçada, amb una indústria que és molt important, que podrà tenir un creixement, ja que ara estava limitada», explica Correig. Preciber és una societat nascuda l'any 1971, situada al polígon C-6, al camí del Roquís, especialitzada en el degollatge, la fabricació de peces de revolució, com és el cas dels cargols. Amb el pas dels anys, l'empresa va anar creixent, però hi havia una amenaça perenne: «Si després, en una futura urbanització, per allí hi passava un carrer, hauríem d'enderrocar l'edificació», segons recorda el conseller delegat, també membre fundador de la companyia.

Per aquest motiu, l'empresa va anar adquirint altres finques a la zona fins al punt de posseir la majoria del terreny, cosa que els va permetre promoure la urbanització de l'espai. «Vam tenir interès a fer-ho nosaltres perquè no ens passés això, que ens fessin enderrocar part de l'empresa», reconeix Correig. Preciber cedirà a l'Ajuntament un 55% dels terrenys per a complir amb totes les actuacions previstes al pla.

El sector compta amb una superfície de 58.827 m2, 25.500 m2 dels quals seran destinats a la indústria del degollatge. «La zona del C-6 ens la reservarem tota per nosaltres. De moment edificarem uns milers de metres i després quedarà terreny perquè, en un futur, els continuadors puguin seguir creixent», explica Correig. No obstant això, el projecte més atractiu és la construcció d'un camp d'esports, pel qual s'han reservat 11.850 m2 a la cantonada sud-oest de l'àrea. El pla també inclou la creació de 6.000 m2 d'espais verds i d'un vial que discorri pel límit sud del sector.

Correig afirma que les actuacions no s'acabaran aquí, sinó que també es preveu eixamplar el mateix camí del Roquís. «Es convertirà en un carrer ample, de 20 metres d'amplada, i complirà amb totes les exigències: carril bici, serveis de fibra òptica...». Detalla que, en l'actualitat, la zona està «bastant degradada» i que, en tot el polígon C-6, tan sols hi ha una indústria en actiu, la seva, que es va trobar en una situació «d'ofegament» arran de les limitacions de l'espai.

Una empresa viva

Les noves obres permetran a Preciber ampliar les seves infraestructures i construir una nova nau. «Una empresa és com un ésser viu: o creix o mor. A l'empresa, el que li interessa és créixer amb edificis i maquinària, no fent carrers ni zones verdes. Això no és que aporti un creixement a l'empresa. És una despesa, però que porta un benefici per a la ciutat, que ja hi estem d'acord, i d'aquí que ho hàgim fet», assenyala Correig.

El conseller delegat de Preciber remarca que la urbanització de la zona no es correspon a finalitats especulatives, sinó que és una inversió sense retorn econòmic, ja que els membres de la companyia no pretenen vendre part dels solars. «El terreny serà tot pel creixement de l'empresa, i no serà immediat», detalla. Des de la societat, s'espera que, en un temps, es pugui doblar la plantilla actual, formada per 190 treballadors. «Ara ja hi ha els fills de la primera generació a la direcció. Desitjo que, amb els anys, hi hagi els nets i que segueixi l'empresa», conclou.