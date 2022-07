Li roben la devolució de la renda a una reusenca i descobreixen que va ser la seva mare i la seva germana

Les dues, que han estat arrestades pels Mossos, van estafar-li un total de 2.235 euros provinents de la devolució d'Hisenda

Actualitzada 14/07/2022 a les 17:08

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus van detenir els passat 12 de juliol dues dones de 54 i 22 anys, com a presumptes autores d'un delicte d'estafa.La investigació va començar el 2 de juny quan la víctima va presentar una denúncia a la comissaria de Guàrdia Urbana manifestant que havia patit una estafa bancària. Segons va explicar, s'havia presentat a la delegació d'Hisenda per entregar la renda de l'exercici 2021 i allà li havien informat que ja l'havia realitzat i que, fins i tot, ja havia cobrat la devolució.A partir de la denúncia, agents de la unitat d'investigació de Reus van comprovar que la denunciant era la única titular del compte bancari on s'havien realitzat els moviments fraudulents i els diners retirats coincidien exactament amb la quantitat retornada per la declaració de la renda.Gestions d'investigació van descobrir que la mare de la víctima, mitjançant l'engany, havia sol·licitat a un gestor que realitzés la declaració de la renda de la seva filla. Els mossos van comprovar també que les beneficiàries dels traspassos bancaris anaven a nom de la mare i germana de la víctima. En total van estafar-li 2.235 euros.Les detingudes van declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerides.