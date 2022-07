El Mas Totosaus acollirà un nou Servei d'Atenció i Orientació a les Famílies

L'Ajuntament rehabilitarà l'edifici per garantir la seguretat estructural, fer-lo accessible i renovar les instal·lacions

Actualitzada 14/07/2022 a les 11:58

Reus destinarà el Mas Totosaus a un nou Servei d'Atenció i Orientació a les Famílies (SOAF). Es tracta d'un maset aïllat projectat l'any 1906 per l'arquitecte reusenc Pere Caselles. L'espai és un edifici modernista amb un alt interès històric i patrimonial i segons ha explicat l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, «complim amb el doble compromís d'encreçar un espai de la ciutat que havia quedat molt degradat i el posem a l'abast del ciutadà i també el de posar en valor el nostre patrimoni arquitectònic».Les obres de rehabilitació tenen un pressupost d'adjudicació de 199.900,71 euros (IVA inclòs) i les executa l'empresa Construcciones Asensio SL. El projecte de rehabilitació preveu rehabilitar l'edifici per adaptar-lo a les necessitats del nou ús tot mantenint al màxim l'essència original del mas.La regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, ha explicat que «l'edifici presentava patologies pròpies del pas del temps que afecten tant als seus elements estructurals». Les modificacions més significatives se centren en garantir la seguretat estructural de l'edifici, fer-lo accessible i renovar les instal·lacions. També es treballa en la rehabilitació funcional i la restauració del mas, amb la impermeabilització de la coberta, i la rehabilitació i restauració de paviments, fusteries interiors i exteriors, façanes; així com l'equipament amb nou mobiliari.El projecte conserva l'estructura de murs i distribueix els nous usos adaptant-se a les sales existents. Es conserva l'accés com a espai de porxo exterior, on s'hi instal·la una reixa metàl·lica per evitar intrusions. La sala central es destinarà a espai polivalent i de reunions, les dues sales posteriors es destinaran a despatxos, i la saleta contigua al porxo es destinarà a magatzem. Com a novetat, s'habilita nou bany adaptat, on hi havia l'antiga cuina. La planta soterrani s'aprofita com a espai d'instal·lacions.El termini d'execució de l'obra, que té un pressupost d'adjudicació de 200.000 euros, és de 8 mesos, amb la previsió d'acabar a l'octubre.Fora del projecte s'executarà una rampa exterior per garantir l'accessibilitat al nou equipament.