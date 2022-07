'Conviu l'estiu' ofereix activitats relacionades amb el cinema per aquest estiu a Reus

La regidoria de Benestar Social ha convocat 100 places adreçades a joves entre els 3 i els 12 anys

Actualitzada 14/07/2022 a les 12:45

La regidoria de Benestar Social ha programat diverses activitats dirigides als infants i adolescents de Reus entre el 4 de juliol i el 12 d'agost. El programa Conviu l'estiu ofereix 100 places setmanals adreçades nens entre els 3 i els 12 anys. Per accedir a aquestes activitats socioeducatives, tenen prioritat els infants i adolescents amb famílies en situació de vulnerabilitat social.Enguany, la temàtica de les activitats gira entorn del cinema i es fan de dilluns a divendres de 9 a 13 h al Centre Cívic Migjorn i l'Escola Rosa Sensat. Cada centre ofereix 50 places cada setmana.Pel que fa a les activitats més lúdiques i estiuenques, els infants de l'Escola Rosa Sensat van un dia a la setmana a la piscina del Reus Ploms i els del Centre Cívic Migjorn, a les piscines del Reus Deportiu.A més del programa Conviu l'estiu, la Regidoria de Benestar Social també subvenciona l'assistència de 122 infants de famílies en situació de vulnerabilitat als casals organitzats per entitats.L'objectiu és facilitar que tots els infants i adolescents de la ciutat puguin accedir a fer activitats a l'estiu i mantenir i reforçar, d'una manera lúdica, els aprenentatges i la millora de la socialització.Aquest estiu s'ha fet una prova pilot entre el programa Conviu l'estiu de la Regidoria de Benestar Social i el programa Aventura't. Vine als casals educatius i de lleure de la Regidoria d'Educació. Així doncs, del 4 de juliol al 12 d'agost, els casals d'estiu es fusionen amb el programa Conviu l'Estiu amb l'oferta municipal dels casals d'estiu, tant pel que fa al personal com a la logística, etc.