«La meva feina a BeReal és sortir de festa i conèixer gent»

El reusenc David Aliagas és el cofundador de BeReal, la xarxa social de moda que aposta per l'espontaneïtat

Actualitzada 12/07/2022 a les 21:13

Filantrop, voluntari, emprenedor, rodamon, influencer. Moltes són les paraules que podrien definir David Aliagas (Reus, 2000), però ell prefereix «hiperactiu» i «cul inquiet». Després de traslladar-se a Anglaterra per estudiar a la Universitat de Warwick i perseguir la vida de banquer, es va adonar que això no el feia feliç. Va ser llavors que el destí li va fer un regal, l'any 2021, anomenat BeReal, una xarxa social diferent. En un moment aleatori del dia, els usuaris reben una notificació: tenen dos minuts per fer-se una fotografia. En cas de no publicar-la, no podran veure les imatges dels seus amics.

— Com es va incorporar al projecte de BeReal?

— Jo vaig entrar quan la idea estava naixent. Vaig 'obrir' al creador per Instagram. Li vaig dir «mira, m'agrada molt la idea i voldria formar part del projecte». Em va deixar en llegit. Li vaig enviar set o vuit missatges en un mes i mig, o dos mesos. Després, vaig fer un vídeo a TikTok sobre l'aplicació. Va tenir un milió de visites i van tenir un munt de descàrregues. És curiós, perquè una cosa amb què la meva família pensava que estava perdent el temps m'ha acabat salvant el cul i traient-me de la banca. M'ha ajudat a trobar la feina que em fa purament feliç i que em permet ser el millor, perquè és la meva passió.

— Va ser per TikTok que va començar l'explosió de l'app.

— Jo els vaig fer veure que era una eina de creixement. És una plataforma que s'utilitza amb els nostres amics. Quina altra plataforma millor que una que fa que qualsevol persona, tingui seguidors o no, pugui fer un vídeo viral i arribar a moltíssima gent? Des del principi, vaig decidir-me per fer expandir l'aplicació a través de TikTok. Jo ja ho havia experimentat personalment.

— 118.000 persones el segueixen a TikTok.

— TikTok neix arran de la quarantena. Em considero una persona molt creativa i la plataforma em permet abocar la meva creativitat. Vaig començar a fer vídeos i algun es va fer viral. Em passo la vida viatjant i a la gent li agrada el meu contingut. Potser no s'hi sent identificada, però li agrada veure'l. Potser vol ser com tu i tenir experiències similars.

— Precisament, ara estava fent la volta al món.

— Això sorgeix arran de BeReal, ja que és una feina en què es treballa des d'on sigui. En lloc d'estar treballant des de casa, aprofito i me'n vaig a un hostal a Costa Rica o a Panamà. Compleixo amb la meva jornada laboral mentre veig el món.

— Com es combina el fet de viatjar i treballar alhora?

— Tenint una disciplina. Siguis on siguis, si s'ha de fer feina, es fa. L'avantatge de BeReal és que ningú et controla. Mentre estigui la feina feta, tot bé. Si pots fer la feina des de casa, també la pots fer des de Corea del Sud o Vietnam. Encara que vaig estar dos o tres mesos a Àsia seguint els horaris europeus i era un cacau...

— És tan diferent la cultura asiàtica com sembla?

— És completament diferent. La raó per la qual he anat a Àsia és per entendre de quina manera es pot adaptar el producte o l'estratègia de màrqueting de BeReal per fer l'app viral allí. Per exemple, la meva feina és agafar un vol cap a Corea sense conèixer ningú i, un cop allí, conèixer gent. Com es fa? Sortint de festa, parlant amb la gent del bar... Primer obstacle: ningú parla anglès. Llavors, està clar, no podem fer allí cap promoció en anglès. Per entendre quina és la millor manera per fer que l'aplicació sigui viral, la solució és sortir de festa perquè és quan la gent més s'obre. La meva feina és sortir de festa. Part de la meva feina és conèixer gent.

— La seva formació no ha estat únicament universitària. Ha treballat a Deutsche Bank, Deloitte, BNP Paribas...

— El sistema anglès és molt curiós perquè el primer any d'universitat ja t'impulsen a fer pràctiques. Més de la meitat del temps el dediques a preparar exàmens, entrevistes de treball... Tots anem darrere les mateixes 10 o 20 places. És un procés molt competitiu on hi ha 20.000 candidats. Jo vaig tenir la gran sort de tenir cinc opcions. Havia de rebutjar-ne quatre, però com que va venir la covid, vaig estar a casa amb tres o quatre portàtils alhora fent-les totes a la vegada.

— Quines diferències hi ha entre treballar a la banca i fer-ho a BeReal?

— En una banca d'inversió, pots treballar fins a 20 hores al dia. Un exemple: un diumenge estava amb els amics. Al matí, a les 10 h., em truquen perquè vagi a l'oficina. No acabo el projecte fins al dilluns a les 6 h. del matí, dormo una hora i torno a l'oficina per començar a les 8.30 h. Era una jornada laboral esclavitzant. A BeReal li dedico moltíssimes hores, però a la banca estàs rodejat de gent que no és feliç. Estar tancat en una oficina amb Excels no m'estimula prou. Això de la banca, realment ho volia o ho feia perquè l'ambient per on m'he mogut ho considerava com una marca de prestigi personal?

— Per tant, és un problema de com funciona la societat?

— Jo crec que la societat tendeix cap al camí segur i el que s'ha fet sempre, però és difícil que destaquis si agafes aquesta via. Jo no hauria deixat la banca si no hagués tingut el pla B de TikTok. És un mix de sort i de molta feina, dedicació i passió. No animaria ningú a deixar la seva feina per dedicar-se a TikTok, ni mai faré que el canal sigui tota la meva vida professional. Amb el cas de BeReal, no sabia si aniria a triomfar. Quan em vaig incorporar, estava en desenvolupament. Em va cridar molt l'atenció i vaig decidir arriscar-me. No hauria deixat la banca per estar a casa.

— Ara que està amb BeReal, té també altres projectes entre mans?

— Quan és la teva passió, li vols dedicar el 100% del temps. Jo crec que només seràs el millor quan allò a què et dediquis sigui la teva passió. A la banca, jo no buscava ser el millor. Volia complir les expectatives i si podia fer quatre pràctiques alhora perquè em suposava trobar feina quan acabés la universitat, ho feia.

— Ha tingut èxit BeReal a Espanya?

— Sí. La forma més curiosa amb què jo he palpat l'èxit és estant als Santfermins. De cop, arribava la notificació i veies moltíssima gent del públic traient el mòbil i fent el seu BeReal. Va ser un moment èpic. Tornant d'Àsia, la gent em demanava fotos pel carrer, a les discoteques. Assegut en un restaurant, li demanaven als meus pares que ens fessin fotos...

— Per on passa el futur de David Aliagas?

— A BeReal li queda moltíssima trajectòria. S'han fet les coses bé, però queda molt per endavant. Si tot va bé, BeReal és la meva passió i és el meu bebè i l'he de seguir fent créixer i cuidant-lo.