La Urbana de Reus intercepta de matinada un ruc que es passejava per la ciutat

Els agents van poder atrapar-lo a l'avinguda de Montblanc

Actualitzada 13/07/2022 a les 19:53

Aquesta matinada ens alerten de la presència d'un ruc per l'av. de Montblanc. Un cop interceptat i assegurat, avisem la protectora d'animals, que se'n fa carrer i el trasllada a les seves dependències. pic.twitter.com/Im3KsRJX4T — Guàrdia Urbana Reus (@reusgurbana) July 13, 2022

MÉS INFORMACIÓ La Guàrdia Urbana de Reus intercepta dos ponis

Alertats per diversos veïns, agents de la Guàrdia Urbana de Reus van interceptar la passada matinada un ruc que es passejava pels carrers de la ciutat.L'animal va ser interceptat a l'avinguda de Montblanc i posteriorment va ser traslladat a la protectora d'animals de la ciutat, que se'n va fer càrrec fins que es localitzi el seu propietari.Aquest no és el primer servei que la policia reusenca ha de fer amb quadrúpedes vinculats. El passat mes de març ja van haver d'intervenir per interceptar dos ponis que diversos veïns van alertar que es trobaven a l'avinguda de Tarragona.