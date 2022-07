La revolta de les ovelles negres

El Duo Laos portarà el seu espectacle 'Oveja negra' aquest diumenge a les 19h a la Palma de Reus en el marc del cicle 'Circ Llunar'

Actualitzada 13/07/2022 a les 22:42

Un cop al mes, coincidint amb el cicle de la lluna plena, la Palma de Reus programa un espectacle de circ. La iniciativa s'emmarca en el festival Circ Llunar, una proposta de ReusCultura a través de l'Institut Municipal Reus Cultura i el Circ de les Mussaranyes.

Enguany el Circ Llunar celebra la segona edició amb una programació que va arrencar el passat mes de gener i s'estendrà fins al desembre, amb una sola pausa al mes d'agost. «A Reus hem apostat des de fa anys pel circ, i amb el Circ Llunar oferim una programació estable de circ durant tot l'any, un cicle que s'adreça al públic familiar, de proximitat i que presenta també estrenes o noves creacions», explicava Dani Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, en la presentació del programa.

El retorn a Reus

Els espectacles es fan tots a La Palma de Reus, un espai perfecte per acollir les propostes circenses en família. I aquest mes de juliol, el protagonista del Circ Llunar serà el Duo Laos, una companyia ja coneguda pel públic de Reus, que portarà el seu espectacle de comèdia acrobàtica Oveja negra. «Ser diferent pot ser complicat, i no sempre es comprèn. Aquest és un espectacle on dues ovelles negres fan el seu propi ramat», expliquen des de la companyia, assegurant també que l'espectacle «vol ser un homenatge a totes aquelles persones que van haver d'amagar la seva identitat per poder desenvolupar-se i expressar-se».

Duo Laos són Mercedes Martín García i Pablo Raffo, dos artistes argentins que viuen a Barcelona i treballen arreu del món. Aquest duo d'artistes comparteix escenaris des de l'any 2003 i són uns apassionats de l'art circense, camp en el qual han excel·lit en escenaris de festivals de circ, produccions teatrals o festivals d'estiu d'arreu del món. Així, han actuat per exemple a Las Vegas, Suïssa, Alemanya, França, Hongria o Rússia, participant fins i tot en shows de televisió com Tú sí que vales a Espanya o La France Incroyable Talent al país veí.

«El Duo Laos és sinònim d'acrobàcies de parella molt i molt ben fetes, fins al punt que, a més de ser molt boniques, et poden arribar a tallar la respiració», assegura Marc Micheo, responsable del Circ de les Mussaranyes.

Amb aquesta segona edició del Circ Llunar la proposta busca consolidar-se a la ciutat, fent-se un forat en l'oferta cultural i ampliant l'oferta de circ més enllà del Trapezi: «Quan penses en Reus ja penses en circ gràcies al Trapezi, però és una programació que queda molt concentrada en una setmana de l'any, i passava que la resta de mesos es trobaven a faltar espais on veure circ», explica Micheo. La programació del Circ Llunar 2022 seguirà a partir del mes de setembre amb Dj Capuzzi & Señorita X, i Un espectáculo hecho con amor (18 de setembre); Cia. Jam, amb Le voyage (23 d'octubre); Cia Sandro & Globo, amb Chapeauccini Circus (13 de novembre) i Cap i Cua, amb Nüshu (11 de desembre).

Oveja negra es farà a les 19 h. de diumenge 17 de juliol. Té una durada de 50 minuts i s'adreça a tots els públics. L'entrada té un preu de 2 euros i es pot comprar a través de la web d'Entradium (www.entradium.com).