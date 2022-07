Finalitzen les obres d'arranjament al barranc del Molí, al seu pas pel barri Gaudí

S'ha desbrossat la zona i s'ha retirat la terra acumulada a sota el pont de la línia de ferrocarril

Les obres d'arranjament del barranc del Molí, a l'altura del barri Gaudí, ha estan enllestides. Les feines es van iniciar el passat 7 de juliol i han consistit, principalment, en el desbrossat del barranc i la retirada de terra acumulada a sota el pont de la línia de ferrocarril Barcelona-Riba-Roja d'Ebre, amb l'objectiu d'evitar possibles inundacions en cas d'av ingudes fortes d'aigua.Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, afirma que «la proximitat del barranc a una zona residencial fa que sigui necessari realitzar manteniments periòdics per mantenir aquests espais en les condicions adequades, tal com demanen les associacions veïnals».El tram on s'han realitzat els treballs té una llargada de 500m, i és el tram de barranc que circula en paral·lel a l'avinguda Saragossa, al barri Gaudí.Les obres han tingut un cost d'uns 3.000 euros. A les feines hi ha intervingut un tractor desbrossador, una retroexcavadora, i una excavadora de petites dimensions atesa la baixa alçada del pont. S'estima que el volum de terra extreta és d'uns 135m³.El barranc del Molí neix al terme municipal de Castellvell del Camp, travessa el passeig de la Boca de la Mina i, posteriorment, s'uneix al barranc de l'Escorial.