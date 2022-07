El retrat d'Anton Pont Amenós ja figura a la galeria de Fills Il·lustres de l'ajuntament de Reus

Va ser nomenat Fill Adoptiu de la ciutat l'any 2020

Actualitzada 13/07/2022 a les 19:13

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i Anton Pont Amenós, han presidit aquest dimecres 13 de juliol l'acte de descoberta del retrat de Pont a la galeria de Fills Il·lustres al palau municipal reusenc.Anton Pont Amenòs va ser nomenat Fill Adoptiu de Reus, per acord de ple de l'Ajuntament el mes de juliol de l'any 2020. El consistori va acordar la concessió del títol en reconeixement a la seva trajectòria empresarial reconeguda amb prestigiosos guardons tant a nivell nacional com internacional, per la seva contribució al desenvolupament de l'economia catalana des del sector agroalimentari, impulsant iniciatives a nivell de ciutat compromeses amb el bé comú i projectant d'aquesta manera la seva condició de ciutadà de Reus i per la seva important tasca com a coordinador i impulsor de la Trobada de Reusencs de Fora Vila, iniciativa que reconeix un dels grans valors de la gent de Reus com és la capacitat de projecció nacional i internacional, la innovació i la creativitat, treballant per la ciutat portes endins i enfora.