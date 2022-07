Amazon renuncia a instal·lar-se a la zona industrial de Mas Sunyer de Reus

L'Ajuntament afirma que seguirà buscant nous projectes empresarials

Actualitzada 13/07/2022 a les 14:40

L'Ajuntament de Reus ha assegurat que continuaran treballant per l'impuls de l'activitat econòmica de la ciutat i la captació de tota mena d'empreses. Així ho ha afirmat l'alcalde Carles Pellicer en la roda de premsa celebrada aquest dimecres després de conèixer-se que Amazon finalment renuncia a construir un centre logístic al municipi, el qual havia de tenir 80.000 metres quadrats.«No valorem la decisió empresarial, són decisions que no ens pertoquen analitzar, en qualsevol cas, la possibilitat que vinguin empreses sempre està oberta», ha dit Pellicer. El batlle ha assenyalat que el consistori havia fet tots els tràmits per a la qualificació i reparcel·lació dels terrenys de la zona industrial de Mas Sunyer.