Les obres del parc del Lliscament, quasi enllestides

Actualitzada 12/07/2022 a les 12:25

Les obres del parc del Lliscament estan ja al 90% d'execució, segons ha informat l'Ajuntament de Reus. Els treballs consisteixen en la creació d'un parc esportiu urbà i de recuperació del paisatge i els valors ecològics i naturals a la zona oest de la ciutat. Les obres van ser adjudicades a l'empresa Servidel SLU, per un import de 904.638,23 euros. Actualment, falta per instal·lar mobiliari, cartelleria, completar l'enllumenat i la pavimentació d'algunes zones d'un parc que té una superfície de 13.013m2.El parc esportiu comptarà amb tres espais que actuaran de punt de trobada intergeneracional: la zona de lliscament, el parc de cal·listènia i l'àrea de petanca. La zona verda de l'entorn naturalitzarà i crearà noves zones d'estada.La instal·lació esportiva central serà el nou skatepark. Aquest consta d'elements per a diferents tipologies i nivells de dificultat pròpies per a skaters, patinadors en línia, bikers, i scooter riders. Hi haurà un bowl central amb tres hips o salts i les mides del half-pipe actual. També hi haurà una zona per iniciació i diverses zones de patinatge de carrer als laterals i zona d'onades a l'extrem sud.El sistema de recollida d'aigua del bowl s'ha dissenyat per recuperar l'aigua de pluja, i reconduir-la a un gran dipòsit soterrat, per al reg del parc.El parc de cal·listènia se situa entre les dos zones de descans, en un àrea amb de pradera natural marcada pels camins perimetrals. Compta amb elements per exercitar-se i incorpora bancs i altres elements de mobiliari.La zona de petanca és a l'oest del parc, travessant la riera de la Font dels Capellans, i integrada a l'espai amb plantació de moreres i mobiliari que facilita el descans i observació del joc.El projecte crea un nou parc públic que dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre la ciutadana i la natura. Al llarg del parc s'han habilitat zones d'estada per als usuaris amb mobiliari urbà i vegetació.El projecte urbanístic està condicionat per la proximitat dels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina. Per això s'han reconduït les condicions d'inundabilitat per minimitzar l'afectació en zona urbana, alhora que es naturalitza l'espai i es recupera un paisatge típic com és el de barrancs i rieres.El projecte contempla la xarxa de reg i la construcció d'un dipòsit de recollida de l'aigua de pluja per al reg. I Aigües de Reus preveu la recuperació de l'aigua de la Mina de Fortuny, pel reg dels parcs de la zona i pel consum de boca en un futur.