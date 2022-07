L'autora de la 'Ruta Gabriel Ferrater' cedeix els drets de l'itinerari a les Biblioteques Municipals

La cessió té una durada de cinc anys i s'anirà prorrogant si les dues parts ho acorden

Actualitzada 12/07/2022 a les 14:29

El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, i la creadora de la Ruta Gabriel Ferrater, Fina Masdéu, han signat aquest matí a la Casa Rull el conveni de cessió de drets de propietat intel·lectual d'aquesta activitat dedicada al poeta reusenc. La cessió, que agafa relleu especial ja que enguany es commemora l'Any Ferrater, té una durada de cinc anys i s'anirà prorrogant si les dues parts ho acorden. El conveni inclou el guió, el recorregut i els continguts d'aquest itinerari cultural.Daniel Recasens ha explicat que «és important aquesta cessió perquè vol dir que la ruta va més enllà de l'Any Ferrater i que tindrà continuïtat en el temps més enllà del 2022».El document formalitza la cessió a les Biblioteques Municipals de Reus dels drets de propietat intel·lectual, representació i execució de la ruta. Amb aquest acord es reconeix expressament l'autoria de Masdéu i s'estableix que qualsevol canvi que s'apliqui al guió i execució de la ruta s'haurà de consensuar amb l'autora.L'Ajuntament es compromet a fer difusió de l'activitat cultural i a celebrar-ne, com a mínim, dues edicions cada any. La ruta recorre els carrers de Reus, i s'atura en indrets emblemàtics de la vida de Ferrater per llegir els seus poemes i textos. Aquest itinerari va néixer el 2012, però es va recuperar l'any 2020, dos anys abans de la celebració del centenari del naixement de Gabriel Ferrater.