El Parc de la Festa acollirà la Fira de Sant Jaume del 22 al 24 de juliol

Simultàniament, se celebrarà la Fira del Cavall amb un concurs de salt d'obstacles i un de doma clàssica

Fira del Cavall

Sopar de la Fira

Reus Promoció amb la col·laboració de l'Associació dels Amics dels Cavalls de les comarques de Tarragona ha organitzat una nova edició de la Fira de Sant Jaume que celebrarà els propers dies 22, 23 i 24 de juliol.La Fira s'organitza amb l'objectiu de mantenir viva una de les tradicions més antigues de Reus i un dels certàmens firals més antics de Catalunya, que té els seus orígens en l'any 1343, quan el rei Pere III va concedir a la ciutat el dret per organitzar-la. En aquest sentit, cal destacar que la fira de Sant Jaume commemora aquest any el seu 677 aniversari, sent una de les fires més antigues de Catalunya.La cita ha anat consolidant un model lúdic que potencia el caràcter de «Fira de nit a Reus». De 19 a 00 h., l'edició d'aquest any presenta un programa orientat molt especialment als aficionats als cavalls i al públic familiar. L'entrada a la fira és gratuïta.Un any més, els grans protagonistes de la Fira de Sant Jaume són els cavalls, ja que en el marc de la fira s'organitza la Fira del Cavall. Altres activitats destacades són els tradicionals Sopars a la fresca, elaborats amb productes de proximitat, l'esperada Cursa de portadors de sacs d'avellanes. Les actuacions musicals, la cursa nocturna de Sant Jaume i les passejades en poni pels més petits són altres de les activitats que complementen el programa d'aquesta nova edició de la Fira.La 24a Cursa de portadors de sacs d'avellanes, on els participants es carreguen un sac de 58 quilos a l'esquena per completar un itinerari d'uns 900 metres aproximadament, es farà el dissabte dia 23 a les 20:30 h en un circuit establert a prop de la Fira. Prèviament, a les 20 h, es realitzarà l'exhibició de portadors de sacs d'avellanes, a càrrec del Club Esportiu Alba.Enguany tindrà lloc la 10a edició de la cursa nocturna de Sant Jaume que sortirà el divendres 22 de juliol a les 21:30 h de les piscines municipals de Reus. Prèviament, a les 20:30 h tindrà lloc la sortida de la Caminada Seminocturna Sant Jaume Aspercam. Aquestes activitats estan organtizades conjuntament per tretzesports i Reus Esport i Lleure, i la inscripció es pot fer a través de la pàgina web de tretzesports.org Actualment, és l'única fira de cavalls que es realitza a Catalunya. En aquest sentit, destacar que els dies 15, 16 i 17 de juliol - el cap de setmana anterior als actes principals de la fira - tindrà lloc el 4rt Campionat de Catalunya de Morfologia de Pura Raça Espanyola, organitzat per l'Associació dels Amics dels Cavalls de les comarques de Tarragona i l'ANCCE.Aquest tipus de campionats valoren la morfologia dels animals de pura raça espanyola, la seva «bellesa», i la perfecció dels seus moviments. En total, es lliuraran 90 trofeus en 15 categories, dividits entre mascles i femelles. Una gran part dels cavalls participants provenen de Catalunya, però també hi ha exemplars de Múrcia, País Valencià, Madrid, Andalusia, França i Suïssa. A destacar també que el campionat de «Horse ball» (basquet a cavall) tindrà lloc el dijous 21 de juliol, de 19:00 h a 22:00 h, i el divendres 22, en el mateix horari, tindrà lloc la final.Altres proves que es podran veure en el marc de la Fira són el Concurs de Salt d'Obstacles, que es realitzarà el dissabte 23 a les 19:00 h. El dissabte 23 i el diumenge 24 al matí, el recinte firal acollirà el Concurs de Doma Clàssica. La Fira comptarà un any més amb la participació de diferents centres hípics de la demarcació que realitzaran exhibicións de disciplines eqüestres el diumenge a la tarda.Finalment, el divendres 22 i el dissabte a les 23 h i el diumenge 24 a les 22:30 h es podrà veure l'espectacle eqüestrea càrrec del genet romanès Miron Bococi, reconegut internacionalment, acompanyat d'artistes vinguts de França i Italià especialment per l'ocasió.Aquest sopar tradicional vol posar en valor els productes de km 0 de qualitat i és, des de fa uns anys, una de les activitats amb més èxit de la Fira de Sant Jaume, ja que permet als visitants degustar a l'aire lliure un menú de productes de proximitat.La proposta per aquest any inclou una amanida de tomàquet del Camp de Tarragona, un assortit de carns a la brasa compost per xai, llonganissa i cansalada, conill «a l'allada» i les postres tradicionals de la ciutat el «menjablanc» tot acompanyat pel vi del Celler Masroig. El preu del tiquet del menú és de 15 euros i es podrà adquirir a la mateixa fira. També es podran comprar degustacions individuals. Es comptarà amb la col·laboració del Consell Regulador de l'oli d'oliva verge extra DOP Siurana.