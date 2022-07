Planet Reus Estiu programa 100 activitats dirigides als joves de la ciutat

Actualment, un 85% de les activitats tenen les places exhaurides

Actualitzada 11/07/2022 a les 14:47

Planet Reus Estiu ha programat per aquest estiu fins a 100 activitats de lleure adreçades als joves de la ciutat. Entre aquestes hi ha cuines del món, iniciació a l'escalada, skate i skooter per a infants i adolescents, jocs de taula, dansa urbana, escriptura a 4 mans... La programació està organitzada i coordinada des de Joventut de la regidoria de Salut i Ciutadania, en col·laboració amb la regidoria d'Educació, a través del Pla Educatiu d'Entorn.Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania, ha explicat que «la rebuda d'aquestes activitats per part dels joves ha estat molt positiva, i mostra d'això és l'elevat nombre d'inscripcions que hem rebut des del primer dia. Actualment, podem dir que un 85% de les activitats tenen les places exhaurides».El regidor d'Educació, Daniel Recasens, ha explicat que «gràcies al finançament dels Plans de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE) i del Programa per a l'Orientació i l'Avenç i enriquiment educatiu impulsats pel Departament d'Educació de la Generalitat (PROA), en la franja d'infants s'han impulsat els 8 casal educatius i de lleure, i en la franja d'adolescents s'han impulsat 18 tallers de 6 àmbits diferents. Tot plegat per oferir un estiu enriquit i de qualitat a tots els infants i adolescents de la ciutat».