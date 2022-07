Mireia Trepat, guanyadora en la fase territorial dels 'Premis Dona Empresària CaixaBank 2022'

La cofundadora de Freshly Cosmetics opta a ser una de les representants espanyoles en els IWEC Awards 2022

Actualitzada 11/07/2022 a les 12:04

Mireia Trepat, Co-Founder i CMO de Freshly Cosmetics, ha estat seleccionada per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d'innovació i lideratge transformador com a guanyadora de la Direcció Territorial Catalunya dels 'Premis Dona Empresària CaixaBank 2022'. Els guardons reconeixen el talent i l'excel·lència professional d'empresàries a Espanya i fomenten les xarxes de contactes entre empresàries líders al món.Mireia Trepat, és al capdavant de Freshly Cosmetics des de la seva fundació l'any 2016, i en aquests 6 anys, i ha revolucionat el món de la cosmètica superant el milió de clients arreu del món, arribant a una facturació conjunta de més de 100MM d'euros. L'empresa ofereix productes d'alta qualitat amb formulacions amb més del 99% d'ingredients naturals.Trepat formarà part de la 'Comunitat Dona Empresària CaixaBank', una comunitat virtual operativa a través d'un espai privat a LinkedIn, que es configura com una plataforma per compartir coneixement, idees i experiències, i un punt de trobada per establir vincles professionals entre el grup de directives premiades. La Comunitat, que compta ja amb més de 60 membres, ofereix també accés a experiències exclusives, com a fòrums, debats, conferències i esdeveniments nacionals i internacionals, amb els quals es vol contribuir al desenvolupament i el lideratge de la dona en l'àmbit dels negocis.Per a Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, els Premis s'han consolidat en els últims anys pel seu compromís amb l'excel·lència empresarial i el foment de la igualtat d'oportunitats i la diversitat, pilars fonamentals per a l'entitat.Després de la fase territorial, el jurat dels premis, integrat per un grup de directives i directius de CaixaBank, triarà a la guanyadora nacional, que serà una de les representants espanyoles en els premis internacionals IWEC.