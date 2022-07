Els veïns de Blancafort volen una vorera que els uneixi amb el centre

Els residents de la urbanització no estan satisfets amb la licitació de les obres del carril bici per la manca de via per a vianants

Actualitzada 10/07/2022 a les 22:00

Just la setmana que la Generalitat de Catalunya va treure a licitació l'execució de les obres del carril bici que unirà el nucli urbà de Reus amb la urbanització Blancafort, els veïns celebraven les seves festes de barri. Havien de ser tres dies, del 8 al 10 de juliol, de gresca i xerinola, però la candent actualitat era un tema habitual en les converses. Després d'anys demanant-ho, tindrien l'anhelada via ciclista. No obstant això, el projecte no els ha acabat de satisfer. «No estem totalment d'acord perquè només és carril bici. Ens continuem quedant sense vorera», reclama la presidenta de l'associació de veïns de Blancafort, Elena Mestres. «No tenim accés per als vianants fins a Reus. No hi ha ni voral», lamenta.

Assegura que el 2015, l'Ajuntament va prometre a l'antic portaveu del barri, Bartolomé Pluma, que, en un període de quatre anys, seria possible anar de Blancafort al centre de Reus a peu i amb bicicleta, a través de la plaça del Santuari de Misericòrdia. «Estem a 2022 i ara surt a licitar el carril bici», critica Mestres, abans d'afegir, «Hem d'esperar quatre anys més?».

Segons la presidenta de l'associació, el problema no es limita a la inexistència d'una vorera, sinó que considera que la carretera és una zona perillosa per la deficient il·luminació. «Que posin almenys uns fanals», demana. «Som nucli urbà. Paguem com el carrer Gaudí», assenyala. Mestres proposa desdoblar el carril bici, afegint-hi una vorera en detriment d'un dels sentits de circulació, per tal que convisquin els vehicles i els vianants. També recorda que l'autobús urbà no arriba fins a Blancafort.

El projecte de carril bici que connectarà la urbanització amb el nucli urbà de Reus compta amb un pressupost d'1.178.892,84 euros (IVA inclòs) i serà finançat entre l'Ajuntament i el Govern de la Generalitat i, parcialment, amb fons europeus Next Generation. També inclou millores de drenatge a la carretera TV3141, que presentava dificultats a causa del canvi de pendent a l'entrada del Club Tennis Reus Monterols, cosa que originava inundacions a les finques properes a la via. Les obres tindran un termini de deu mesos i, segons Teresa Pallarès, delegada de la Generalitat a Tarragona, a finals de 2023 es podrà estrenar el carril bici si tot va bé.

«No hem aconseguit la vorera, però continuarem treballant per veure si aquest carril bici es pot desdoblar. Volem vorera fins a Blancafort», conclou Mestres.

Unes festes com abans

Feia tres anys que els veïns de la urbanització Blancafort no podien celebrar les seves festes com desitjaven. «Per culpa de la pandèmia, no vam poder fer res», recorda Mestres. El 2021, es van programar sessions de cinema a la fresca i un sopar de germanor. Atenent, això sí, a les restriccions sanitàries.

Aquest any, però, ha estat diferent. O, tot al contrari, ha estat normal. «Hem pogut tornar amb moltíssimes ganes. Moltíssima gent es va apuntar», celebra la presidenta de l'associació. Fins a 115 persones es van presentar al sopar de la nit del 9 de juliol, un àpat que va coincidir amb l'organització del «superconcurs de truites». «Després de dos anys, pensàvem que la gent no ho recordaria i vam tenir nou participants», remarca. El plat guanyador va ser la truita de patata amb foie. De premi, el seu cuiner es va endur un gerro de vidre, donació d'una artista del barri.