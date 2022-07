El jutge absol a Reus Transport en la demanda col·lectiva que reclamava un increment salarial

Segons el jutjat, l'empresa municipal ha aplicat correctament els increments salarials d'acord amb la legalitat vigent

Actualitzada 11/07/2022 a les 10:07

El Jutjat Social número 1 de Reus ha absolt a l'empresa Reus Transport de la demanda col·lectiva presentada per 28 treballadors, on demanaven un increment salarial superior a les limitacions establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. El judici va tenir lloc el 27 d'abril.Segons el jutjat, l'empresa municipal ha aplicat correctament els increments salarials d'acord amb la legalitat vigent.La sentència, amb data de 6 de juliol de 2022, desestima íntegrament la demanda dels treballadors i ratifica que l'empresa municipal abona correctament els salaris laborals. A la vegada, la resolució deixa clar que el pacte d'empresa pactat amb la plantilla és vàlid, de manera que no és discriminatori que alguns dels plusos d'aquest pacte col·lectiu estiguin condicionats a l'assoliment d'un mínim d'antiguitat per part de la plantilla.Tant Reus Transport com l'Ajuntament de Reus han reiterat des del primer moment de la reclamació d'increments salarials que no podien aplicar un augment superior a les limitacions que fixen les lleis de pressupostos. Aquest motiu era el principal punt de reivindicació d'alguns dels xofers de l'empresa, una reivindicació que va arribar al jutjat com a demanda col·lectiva. La sentència és favorable a Reus Transport i valida la postura de l'empresa municipal.A partir d'aquí, l'empresa reitera la seva voluntat de negociació que ha mantingut vigent tot i la judicialització dels darrers mesos i fa una crida als representants dels treballadors que van presentar la demanda a continuar amb el diàleg per millorar les condicions laborals, sempre dins del marc de la legalitat vigent.