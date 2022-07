Baixen un 65% les infraccions dels conductors de bicis i patinets a Reus respecte gener

La campanya preventiva s'ha dut a terme amb el Servei Català del Trànsit entre el 4 i el 10 de juliol

Actualitzada 11/07/2022 a les 10:55

Conduir amb precaució, evitant posar en perill la resta d'usuaris de la via.

No circular per les voreres: està prohibit.

Respectar la senyalització i els passos de vianants.

No circular amb auriculars: a més de ser molt perillós, està prohibit.

En patinet elèctric, només pot anar muntada una persona.

La taxa d'alcoholèmia és de 0,25 mg/l en aire espirat, tant per bicicletes com per a VMP (de 0,0 mg/l aire per als menors de 18 anys).

Fer servir el casc (fet que és recomanable i que serà denunciable a la ciutat una vegada s'aprovi la propera modificació del Reglament general de Circulació).

Aparcar als llocs habilitats.

El responsable de qualsevol incident és el conductor, o els seus pares, en cas de ser menor d'edat.

Les infraccions dels conductors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) han disminuït respecte els mesos de gener i maig a la ciutat de Reus. Així ho corroboren els resultats de la tercera campanya preventiva duta a terme per la Guàrdia Urbana de Reus i el Servei Català del Trànsit entre el 4 i el 10 de juliol. En total s'han detectat 40 infraccions, el que suposa una disminució del 65% respecte a la campanya realitzada el mes de gener (115 infraccions) i d'un 43% de la del maig (77 infraccions).La majoria de les infraccions han estat per circular amb VPM per voreres i zones de vianants (28) seguida de circular en bicicleta per zones de vianants i voreres habilitades sense respectar la preferència dels vianants (7) i circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle (5).Durant la campanya també s'han aturat a persones que conduien correctament per informar-les de la normativa vigent, donar consells de seguretat i comunicar les properes modificacions legals en les que es treballa per adaptar la mobilitat i la seguretat d'aquests vehicles a la vida diària.Des de la Guàrdia Urbana recorden com s'ha de circular per la ciutat amb bici o patinet elèctric: