«Aquests dies de festes del barri, vam sopar al parc i no hi vèiem»

Els veïns del Mas Iglesias fa anys que denuncien la manca d'il·luminació i la deixadesa general a alguns carrers de la zona

Actualitzada 10/07/2022 a les 22:09

«Nosaltres hem denunciat moltes vegades, no una, sinó moltíssimes, la falta de llum a molts carrers del barri», clama el president de l'associació de veïns de El Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet. No és una qüestió puntual. Ja fa anys que dura el litigi entre el barri i l'Ajuntament. «Des de l'any 2019 que estem denunciant que hi ha molt poca il·luminació, que està fosc», recorda Jornet. Fins que un dia en va tenir prou. Aprofitant el pregó que donava el tret de sortida a les festes de barri, el passat 1 de juliol, va tornar a exigir solucions. El resultat? «Si reclames a la gent de l'equip de govern i tots passen de tu... Estem així», es lamenta. Els sopars de celebració i comunió del veïnat al parc Mas Iglesias es van haver de realitzar pràcticament a les fosques. «No hi vèiem», critica el portaveu.

Jornet assegura que, des del consistori, els han respost en nombroses ocasions que al barri hi ha la il·luminació necessària «i que no hi ha cap problema». Matisa, però, que no totes les zones del barri són problemàtiques: el parc Mas Iglesias i els carrers Bernat Torroja, Montserrat Roig, Carles Riba i Maria Aurèlia Capmany –on denuncia que, des de ja fa un parell de setmanes, els fanals estan «encesos de dia i apagats de nit»– són l'epicentre de les discussions. I la foscor té, com a conseqüència, una qüestió addicional: el vandalisme. «Anar pels voltants del parc i per alguns carrers a segons quines hores de la nit és un perill», comenta el president veïnal, qui alhora afegeix que cada dos per tres hi ha «ratllades als cotxes i robatoris».

A la mateixa diagnosi arriba Irene, veïna del barri, que prefereix mantenir el cognom en l'anonimat. No acostuma a transitar la zona de nit, però una vegada es va veure obligada a fer-ho per portar el seu fill a urgències. Sense cap cotxe a la seva disposició, va haver de travessar el carrer Maria Aurèlia Capmany a peu i ho va fer el més ràpid possible. «Si se t'apropa algú a les fosques... Sempre et pots trobar algú», expressa. I és que segons ella, la inseguretat és un dels principals problemes del barri. «Quan veuen l'oportunitat, ho tenen molt més fàcil per escapar», detalla. En particular, recorda un episodi viscut el Nadal del 2021. Passejant pel barri, li van robar la bossa a la seva mare d'una estrebada.

Irene, que torna a viure al Mas Iglesias des de fa quatre anys, després d'haver-lo abandonat fa una dècada, considera que la zona «és bastant diferent» a com era en la seva joventut. «La delinqüència ha augmentat bastant», analitza, abans de puntualitzar que, malgrat la situació, el barri no és «dels pitjors». «El problema és general. El vandalisme a Reus ha augmentat moltíssim», critica.

«La falta d'il·luminació porta a això. On van a fer mal? Si hi ha poca llum, allí no els veu ningú», es queixa Jornet. No obstant això, al·lega que el Mas Iglesias té encara més dificultats: la falta de neteja viària, dels arbres i dels jardins. Fins i tot, assenyala que els arbres, «com que s'han fet tan alts i no els netegen», tapen els fanals, agreujant la pobra potència de les bombetes.

Per Irene, la deficient neteja és «bestial» i amplia la queixa a la «deixadesa general». «Vagis on vagis, jo no recordo un Reus tan brut fa 30 anys», sintetitza.

«Són coses que estan provades i que es veuen. No sé com pot dir l'alcalde que això és mentida, que està net el barri i que està il·luminat», conclou Jornet.