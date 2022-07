El PSC apel·la al seu projecte de ciutat per despertar Reus i posar-lo al lloc que li pertoca

El partit ha celebrat l'acte de balanç de tres anys de mandat al barri Fortuny on han assistit més de 250 persones

Actualitzada 10/07/2022 a les 12:39

El Grup Municipal del PSC a Reus ha celebrat aquest dissabte al barri Fortuny un acte per fer repàs dels tres anys de mandat, plantejar el que queda de 2022 i pensar ja en el 2023, l'any de les eleccions. Més de 250 persones han assistit a l'acte, en el qual s'ha fet una crida als assistents a formar part del canvi i unir-se al projecte de ciutat per despertar Reus i posar-lo al lloc que li pertoca. «És el moment que tots sumem i posem el millor de nosaltres per crear un projecte de ciutat que faci avançar Reus. Fa massa temps que la ciutat està adormida i, per tant, estancada», ha revindicat l'alcaldable del PSC, Andreu Martín.

Per una altra banda, ha recordat els motius pels quals ha decidit tornar-se a presentar com a cap de llista i ha assegurat que ho fa «amb més ganes i il·lusió que ho vaig fer el 2019» i que «durant aquests tres anys que portem de mandat, tot l'equip del PSC hem estat treballant molt per posar Reus al lloc que es mereix».



Pel que fa a la tasca del Govern, Martín ha criticat que «, i ha afegit que «En aquesta línia, l'alcaldable ha assenyalat que «, i ha remarcat també la necessitat de millorar el transport públic: «Martín també ha criticat el paper de la Generalitat a la ciutat pel que fa al finançament de les escoles bressol, a les millores de l'estació d'autobús, l'oficina de rehabilitació d'habitatge, el desdoblament del CAP Sant Pere i el dispensari del barri Gaudí. «ha etzibat Martín.

Pel que fa al seu projecte, el portaveu ha recordat la trajectòria de la ciutat amb un govern socialista, quan es va crear l'Hospital, el Gaudí Centre o es va construir la Fira entre d'altres. Pel que fa a futurs projectes que tirarien endavant, ha destacat l'aproximació de l'administració a la ciutadania, reformar i potenciar el Mercat del Carrilet i el comerç de proximitat, impulsar definitivament un nou equipament a Tecnoredessa, i polítiques d'habitatge social.