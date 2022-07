La Fundació Villablanca de Reus col·labora amb l'OMS en l'abordatge de l'autisme

La idea és homogeneïtzar i integrar la rehabilitació en totes les plataformes de prestació de serveis de tots els països

Actualitzada 09/07/2022 a les 19:54

La Fundació Villablanca de Reus col·labora amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en l'abordatge de l'autisme i la discapacitat intel·lectual, segons informa el Grup Pere Mata. Rafael Martínez Leal, responsable de la Unitat de recerca en discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament de la Fundació, participa com a membre del Grup de revisió de l'OMS.L'OMS ha creat aquest Grup per a la revisió dels Paquets d'intervencions per a la rehabilitació (PIR) de les persones amb trastorns de l'espectre autista i discapacitat intel·lectual. El PIR serà un recurs que contindrà informació sobre quines intervencions són efectives per al tractament de les diferents condicions de salut, amb un d'específic per a l'autisme i un altre per a discapacitat intel·lectual.La idea és homogeneïtzar i integrar la rehabilitació en totes les plataformes de prestació de serveis de tots els països, amb un enfoc específic per a cada condició de salut i tenint en compte l'abast dels recursos de cada país.Els membres del Grup revisen els paquets preliminars específics per a cada condició de salut i, posteriorment, participen en conferències web en les quals es debat quines revisions són necessàries i es proposen els canvis pertinents. S'han seleccionat per treballar conjuntament en un equip multiprofessional que representi totes les regions de l'OMS i totes les professions rellevants per a cada PIR.