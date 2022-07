Més de 200 infants inicien els Casals Educatius i de Lleure Aventura't de Reus

Encara es mantenen obertes les inscripcions al segon torn

Actualitzada 06/07/2022 a les 13:47

Els Casals Educatius i de Lleure organitzats per la regidoria d'Educació de Reus han començat aquesta primera setmana de juliol amb 203 infants i 49 dirigents (entre directors i monitors, especialistes i de lleure, que han planificat la programació i gestionen els casals).La proposta s'allarga fins al 12 d'agost, amb un total de 17 torns de 2 setmanes cadascun.L'oferta de casals per a aquest 2022 és de 8 propostes diferents, com el Casal de Natura urbana i medi ambient, a l'escola Mowgli; el de Pràctica multiesportiva, a l'escola Ciutat de Reus; el Casal de ciència i tecnologia, a l'escola Misericòrdia; el Casal de dansa i expressió corporal, a l'escola Teresa Miquel; el Casal de Patrimoni cultural, a l'escola Pompeu Fabra; el Casal de circ i arts gestuals, al Giny, Centre d'arts gestuals i del Circ i també el Casal adaptat multitemàtic, casal de diversitat funcional, a l'escola Eduard Toda.A banda, hi ha l'únic casal que és de 3 torns i que, per tant, s'allarga fins al 12 d'agost, és Píxels, bits, bots... Acció! Casal de robòtica i tecnologia , a l'escola Marià Fortuny.Daniel Recasens, regidor d'Educació, ha explicat que «estem molt contents de l'acollida dels casals educatius, tant pel que fa al nombre de participants, com també perquè compleixen amb els criteris que ens hem marcat tant de qualitat, com de continuïtat, i en clau d'inclusió, de cohesió, d'equitat i de prescripció del lleure».Els preus dels casals són tarifats per torn: de 10 euros, 50 euros i 100 euros, en funció dels criteris d'inclusió social. Encara es mantenen obertes les inscripcions pel segon torn, amb places vacants en robòtica, circ, experimenta la ciència i amb la possibilitat d'ampliar algun grup si hi ha demanda.Fins a l'actualitat hi ha inscrits 394 nens i nenes i les inscripcions es poden fer a través del portal inscripcions.reus.cat