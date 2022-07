El PSC lamenta que Reus no disposi d'aparcament per a autocaravanes

El març de 2021 es va aprovar una moció per habilitar un espai dedicat a aquests vehicles

Actualitzada 06/07/2022 a les 21:33

En el ple del 19 de març de 2021, l'Ajuntament va aprovar per unanimitat habilitar un espai reservat per a l'aparcament d'autocaravanes. Més d'un any després de la votació, el projecte encara no s'ha convertit en una realitat, cosa que el grup municipal del PSC, principal avalador de la idea, lamenta.

«Seguim sense tenir aquest aparcament i ni tan sols ens han detallat possibles emplaçaments on podria ubicar-se», criticà aquest dimecres el socialista Andreu Martín. L'alcaldable va recordar que va ser el PSC el partit que va proposar el projecte, el qual esperava que entrés en funcionament de cara al present estiu.



Alhora, remarcà que el grup municipal, fins i tot, va acceptar, «per tal de facilitar que la proposta tirés endavant», una esmena de l'equip de govern de Carles Pellicer en el que es puntualitzava que l'Ajuntament es comprometia a identificar, analitzar i pressupostar l'habilitació d'una zona com a aparcament d'autocaravanes i similars. «Tot i això, continuem igual on érem, sense avenços», recriminà.

«Estem perdent una magnífica oportunitat de promocionar la nostra ciutat captant el turisme d'autocaravana, que cada vegada és més important», destacà Martín. L'alcaldable emfatitzà que el 2019 es va batre el rècord de venda d'aquests vehicles a Espanya, amb gairebé 9.000 noves matriculacions a l'estat, segons dades de l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravaning (ASEICAR). La xifra es va mantenir per sobre de les 8.500 matriculacions anuals malgrat l'expansió de la covid-19.

Martín també destacà que, si es tenen en compte els vehicles adquirits de segona mà, els números es disparen fins a les 15.000 autocaravanes matriculades el 2021, una dada que duplica els resultats de l'any 2019, el darrer abans de l'arribada de la pandèmia. «Aquesta és una demostració clara que el turisme amb autocaravana està de moda i Reus ho ha d'aprofitar», assenyalà el candidat a l'alcaldia.

El 2021, Catalunya va ser la comunitat autònoma que més autocaravanes va matricular a Espanya, amb 1.898, una xifra que representà un 22,13% de la totalitat de l'estat. «Hi ha municipis del nostre entorn que estan aprofitant aquesta magnífica oportunitat turística, com per exemple Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on tenen un aparcament habilitat per a 26 autocaravanes, però a Reus sembla que el govern s'obstina a perdre oportunitats», assegurà Martín.

La proposta del PSC no es limitava a la inauguració d'un espai habilitat per a l'aparcament d'aquests vehicles, sinó que també proposava que l'àrea estigués equipada «amb tots els serveis necessaris per a les persones que viatgen amb autocaravana»: aigua potable, taules de pícnic, lavabo químic i zones de buidatge de les aigües grises, és a dir, aquelles provinents de l'ús domèstic, com pot ser la neteja d'estris i roba o el bany.