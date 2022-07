El jutge deixa en llibertat a Edgar Fernández, regidor de la CUP a Reus, pels aldarulls post-sentència

Els Mossos l'havien arrestat per les nombroses incompareixences al jutjat

Actualitzada 07/07/2022 a les 17:29

L'arrest s'ha realitzat quan Fernández es dirigia a l'Ajuntament de Reus i pocs dies després que es fes públic l'arxivament d'una de les cinc peces judicials per aldarulls durant la tardor de l'any 2019, en el marc de les mobilitzacions contra la sentència del judici del procés i de les detencions durant l'Operació Judes del 23-S. Dels 23 investigats inicials només es manté la investigació per diferents delictes contra sis persones, una d'elles, l'Edgar Fernàndez. En protesta per la detenció de Fernández, una trentena de persones, entre les quals hi havia membres de la CUP, Endavant, l'ANC o els Avis i Àvies per la Independència, s'han dirigit a les portes dels jutjats de Reus per esperar la seva posada en llibertat.



A la sortida, el regidor reusenc i membre del Secretariat Nacional de la CUP ha subratllat que «cal extrapolar les petites accions individuals a una consciència i acció col·lectiva, com la tardor del 2017 i 2019» i ha instat al moviment independentista a «superar els límits de governs i partits per assolir la llibertat de Catalunya i els Països Catalans». Segons ell, en aquest tipus de processos judicials «el càstig és el procés judicial» i és «una construcció d'un relat perfecte dels Mossos d'Esquadra que poc a poc es va desmuntant». La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha recordat que en la causa està personada la Generalitat com a acusació. «Ja sabem què és l'estat espanyol i la seva causa general contra l'independentisme, però és injustificable que la Generalitat faci pinça amb l'estat i se sumi a la repressió del moviment independentista en comptes d'estar defensant drets i llibertats».

El regidor de la CUP a Reus Edgar Fernández ha estat arrestat aquest dijous al matí pels Mossos d'Esquadra per una ordre del 9 de juny del jutjat d'instrucció número 4 de la ciutat. La detenció s'ha degut a les quatre incompareixences a les citacions judicials derivades de la macrocausa que agrupa diversos independentistes reusencs, la majoria militants de l'esquerra independentista.És la segona vegada que la policia catalana deté a Fernández, l'altra va ser al maig del 2021 també per no personar-se a les citacions judicials com a forma de denúncia a la persecució del moviment independentista. Hores després, el jutjat l'ha deixat en llibertat.