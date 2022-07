Dues setmanes d'afectació al trànsit per les obres a la carretera de Reus a Castellvell

Es tallarà un carril de circulació a partir de l'11 de juliol

Actualitzada 06/07/2022 a les 21:40

El trànsit ja es veu afectat per les obres de remodelació de la carretera TP-7049 de Reus a Castellvell del Camp, arran de l'inici dels treballs d'instal·lació d'arquetes de la xarxa de telecomunicacions. Les complicacions a la circulació persistiran durant la resta de la setmana i es magnificaran de cara al dilluns vinent.A partir d'aquesta data i durant un total de deu dies (de l'11 al 15 de juliol i del 18 al 22 del mateix mes), l'excavació d'una rasa al llarg de la via obligarà a tallar un carril de circulació, motiu pel qual el trànsit passarà a ser alternatiu: uns semàfors determinaran el sentit en què podran passar els vehicles en cada moment.Les obres de remodelació de la via, iniciades el 21 de juny i que es preveu que s'allarguin fins a l'agost, comportaran l'ajustament dels carrils de circulació a 3,25 metres d'amplada per tal que els vehicles moderin la seva velocitat.A més a més, es construirà un carril bici en direcció Castellvell –de pujada–, d'1,5 metres d'amplada, separat mitjançant delimitadors, que unirà les rutes ciclistes existents als dos municipis al tram inicial i final de la carretera. De baixada, en sentit Reus, vehicles i bicicletes compartiran espai i circularan a velocitats similars.Aquesta via, que travessa un tram urbà i compta amb una zona educativa, és una de les més transitades de la Diputació de Tarragona –una mitjana de 9.882 vehicles per dia–. Entre les actuacions previstes, també s'inclou la pavimentació de tota la via amb mescles sonoreductores per reduir-hi els nivells de contaminació acústica.Tanmateix, en tot el tram s'executarà la canalització d'infraestructures per al pas de la fibra òptica, que servirà tant per fer una gestió intel·ligent de la xarxa com per connectar millor les persones. L'actuació pretén promoure la mobilitat sostenible, així com pacificar el trànsit i millorar la seguretat dels usuaris de la via.Les obres, que compten amb un pressupost de 300.000 euros i que tenen una durada aproximada de dos mesos, s'emmarquen en el projecte d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge que la Diputació de Tarragona impulsa anualment a diverses carreteres de la seva xarxa viària.