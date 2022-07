Detenen el regidor de la CUP a Reus, Edgar Fernández

La formació ha convocat una concentració davant dels jutjats de Reus, on ha estat portat per incumplir vuit citacions prèvies

Actualitzada 07/07/2022 a les 14:15

El regidor de la CUP de Reus, Edgar Fernández ha estat detingut aquest dijous, segons que ha confirmat la mateixa formació a través de les xarxes socials. Els anticapitalistes han convocat una concentració davant els jutjats de la ciutat, on ha estat portat Fernández.La detenció, tret que es confirmi el contrari, correspon a les reiterades negatives del regidor a compareixer per declarar quan ha estat citat pel jutge de la macrocaua judicial en la que està implicat i que s'origina en les protestes per la sentència del procés, l'any 2019.Fernández ja havia plantat en vuit ocasions al jutge en les citacions que el requerien com a testimoni i ho feia, segons va explicar en una ocasió anterior, «com a senyal de protesta i denúncia», I afegia: «els cossos policials exerceixen una funció política repressiva molt concreta i enfocada: actuen impunement, per tots els mitjans, contra la dissidència política, sovint a qualsevol preu»