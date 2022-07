Aigües de Reus inicia el projecte per remodelar l'Espai Aigua

L'Espai Aigua és una exposició audiovisual guiada que serveix per descobrir la importància de l'aigua al planeta i a les nostres vides

Actualitzada 07/07/2022 a les 15:53

Aigües de Reus ja ha encarregat el projecte que el 2023 permetrà la remodelació de l'Espai Aigua, una exposició audiovisual guiada que serveix per descobrir la importància de l'aigua al planeta i a les nostres vides. L'Espai Aigua es va inaugurar l'any 2006.

El nou projecte, que s'ha adjudicat a l'empresa Stoa, té com a objectius l'actualització del projecte educatiu, dels continguts i de la presentació de les diferents propostes. Alhora, es planteja l'actualització de l'enginyeria multimèdia i del sistema de control digital de tot l'equipament.

Tot i considerar que l'exposició actual és encara vigent pel que fa als continguts, el nou projecte parteix de la base que cal posar el focus en l'actualització de les dades, la informació i, probablement, la incorporació de reflexions relacionades amb els temps actual, en els quals s'ha fet més evident encara l'acceleració de la crisi climàtica.

L'exposició seguirà plantejant qüestions com: Quina importància té l'aigua en el desenvolupament d'una societat? Com ens ho hem fet a Reus per poder disposar d'aigua al llarg de la nostra història? D'on ve i com la gestionem actualment? o Què podem fer per seguir gaudint-ne en el futur?

Com fins ara, la visita guiada de l'Espai Aigua tindrà una durada aproximada d'una hora, i seguirà formant part del conjunt d'activitats i recursos educatius que ofereix Aigües de Reus. Per a d'altres grups, la visita se sol·licita omplint un formulari que, en breu, es trobarà a la pàgina web d'Aigües de Reus.

Oferta d'activitats

Més enllà de l'Espai Aigua, entre l'oferta d'activitats que proposa Aigües de Reus hi ha la possibilitat de conèixer la depuradora de la ciutat, d'una banda, i la potabilitzadora, d'una altra. En tots dos casos, la visita (d'una 1 hora i mitja, aproximadament) s'adreça, principalment, als alumnes de: Cicle superior, ESO i BAT.

El recorregut per l'estació de tractament d'aigües potables permet conèixer el funcionament dels sistemes de potabilització de l'aigua que bevem a la ciutat, així com la seva procedència, captació, emmagatzematge i consum per part dels reusencs i reusenques. La visita a la depuradora serveix per descobrir els processos que tenen lloc per què l'aigua, abans d'evacuar-se als rius i torrents, tingui unes condicions adequades per ser retornada al medi.

Totes aquestes activitats que es posen a disposició de la ciutadania i de la comunitat educativa de Reus tenen un cost mínim, tenint en compte que es tracta d'instal·lacions ja existents. De fet, l'Espai Aigua va funcionar durant cinc anys amb un notable èxit d'assistència de públic, tot i que ara romangués tancat. La demanda per part dels centres escolars i l'interès que susciten visites educatives com la depuradora, són factors que han animat Aigües de Reus a reobrir l'Espai i a proposar d'altres activitats de manera continuada.

Aquest curs, a més, Aigües de Reus ha iniciat una nova activitat pedagògica. Es tracta del taller itinerant «Els carrers de l'aigua», un joc participatiu adreçat als alumnes d'Infantil i Primària, que busca ensenyar el sistema de transport i gestió de l'aigua d'una manera divertida.