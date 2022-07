Mesclar generacions, eix central del programa de juliol per a la gent gran de Reus

L'Ajuntament impulsa una sèrie d'activitats dirigides a persones majors de 60 anys

Actualitzada 05/07/2022 a les 19:52

El Centre Cívic Ponent ballà al ritme de panderetes, maraques i triangles amb la inauguració del programa d'activitats gratuïtes per a majors de 60 anys, coordinat per la regidoria de Salut i Ciutadania. La classe magistral, que pretenia tocar les emocions a través dels instruments, va ser l'encarregada de donar el tret de sortida als actes aquest dimarts, amb la participació d'una quinzena de ciutadans que anhelaven «experimentar coses noves».

En la presentació del programa, el regidor Òscar Subirats destacà la importància de no aïllar la gent gran de la resta de la societat, motiu pel qual s'han organitzat una sèrie de tallers pensats perquè avis i nets comparteixin un temps de qualitat. «El primer que hem de fer és no compartimentar els col·lectius per edats, sinó buscar aquelles activitats i espais en què sigui possible que interaccionin entre ells. Això trenca molts tabús, moltes idees preconcebudes, i ajuda a avançar col·lectivament a tota la ciutat», remarcà Subirats. En aquesta línia, parlà del concepte de la «intergeneracionalitat», la relació entre grups d'edats diverses.

Un berenar saludable, la marxa nòrdica, un tastet d'experiència 3D, un club de lectura per a tots els públics, sessions de meditació i un minicicle de cinema solidari encapçalen el programa d'enguany de Juliol a la fresca. La gran cita, però, arribarà el 20 de juliol, quan els jardins de la Casa Rull acolliran la projecció del documental Francesca i l'amor, dirigit per Alba Sotorra. La pregonera de la darrera Festa Major de Sant Pere farà acte de presència a la sessió per presentar la seva obra i participar en un debat obert a la ciutadania sobre el film que s'acabarà de visualitzar.

Retorn a la presencialitat

Subirats aprofità l'acte per valorar «molt positivament» el curs de gent gran celebrat entre octubre de 2021 i el passat mes de juny, del qual van gaudir un total de 1.100 persones. El regidor de Salut i Ciutadania posà en relleu el fet de tornar a organitzar activitats presencials, una voluntat que es mantindrà de cara a l'estiu: la majoria d'actes inclosos a Juliol a la fresca tindran lloc a l'aire lliure. «L'estiu és per gaudir dels carrers i dels nostres entorns», comentà Subirats.

«Estic segur que s'ho passaran molt bé i que faran una activitat que els anirà molt bé no només pel seu benestar de salut física, sinó també pel benestar emocional», va concloure.