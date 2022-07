El restaurant Terrassa Gaudí de Reus obre amb un ple absolut a l'hora de dinar

El menjador del remodelat local del Gaudí Centre s'omple amb 55 comensals en la seva inauguració al migdia

Actualitzada 05/07/2022 a les 21:05

El gran dia va arribar. Un mes després del que Víctor Rubio, l'administrador de l'empresa Perimar 2004 SLU, preveia, el restaurant Terrassa Gaudí va obrir les portes aquest dimarts amb un resultat immillorable: 55 comensals, és a dir, tot el menjador estava ple. Això sí, només sis es van atrevir a gaudir de la terrassa pròpiament dita, a causa de la calor.

«Les sensacions són molt bones. Estem molt satisfets amb la clientela, amb l'equip de cuina, amb tots», valora Rubio després de la inauguració. També espera que l'èxit de l'estrena no sigui puntual i augura un futur a curt termini amb un continu trànsit de persones. «Creiem que tindrem bastant afluència. Pel volum de reserves, jo diria que sí que estarà ple», preveu sobre la resta de dies la setmana.

Sigui per fer el vermut, per dinar o per beure quelcom, una vuitantena de persones van entrar al restaurant des de la seva obertura, a les 12 del migdia, fins a l'hora del berenar, quan encara hi havia «persones que han dinat aquí que encara estan prenent una copa», segons revela Rubio.

Precisament, aquesta llibertat per visitar el recinte en qualsevol moment del dia –no tanca les portes fins a la mitjanit– és un dels factors que l'administrador remarca com un dels punts forts de la Terrassa. «Hauria de ser un restaurant amb un punt extra d'ambient, més aviat com un punt de trobada. No és només un restaurant», assegura Rubio. «Aquí hi ha cabuda per a tothom», conclou.

Productes de proximitat

Ja havia avisat Rubio que els productes de proximitat i els aliments típics de la zona serien una de les senyes d'identitat de la Terrassa Gaudí. I el primer dia, així va ser. La costella de porc ibèric, un dels plats estrella, estava glacejada amb vermut de Reus, a més a més d'anar acompanyada de patates trufades.

D'altra banda, l'avellana feia acte de presència a les postres, de la mà dels lingots de xocolata. En el dia de la inauguració, es va apostar per només oferir un menú per 20 euros, amb beguda i cafè inclosos. Hi havia dues receptes, però, que destacaren per damunt de la resta: l'ou a baixa temperatura amb tàrtar de tonyina Balfegó i la costella de porc ibèric glacejada amb vermut.

La carta entrà en joc a partir de la nit de dimarts, en què s'esperava un restaurant «mig ple». Precisament, Rubio augura que els sopars seran el moment de màxima afluència de comensals a la Terrassa un cop acabi l'estiu. L'administrador demana, però, calma i cautela. «Anirem pas a pas. És un any estrany per molts motius i ho anirem veient sobre la marxa, però tenim bones expectatives», remarca.

Marge de millora

Rubio considera que, en l'estrena del restaurant, l'equip no es va sentir desbordat en cap moment i que tot va anar «pràcticament perfecte». No obstant això, assegura que aquest primer servei els va permetre detectar «coses en l'àmbit logístic intern, de servei» que aniran millorant durant els pròxims dies.

Un dels principals objectius de Perimar a l'hora de remodelar el restaurant del Gaudí Centre era convertir l'interior del local en un espai lluminós, més il·luminat i diàfan; un espai pensat «per poder prendre un vermut a qualsevol hora del dia», assegura Rubio. «Per això obrim a les 12 del migdia, perquè és l'hora que considerem més idònia pel vermut», conclou.