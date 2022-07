Reus treu a licitació les obres del carril bici d'Astorga i Bellissens

El pressupost global és de 877.370 euros i estaran enllestits en un termini de quatre mesos des del seu inici

Actualitzada 04/07/2022 a les 21:17

L'Ajuntament de Reus ha tret a concurs públic l'execució de les obres del carril bici de l'avinguda Bellissens i del carrer Astorga amb un pressupost de 877.369,86 euros (IVA inclòs), finançats amb els fons europeus Next Generation.Aquesta licitació es divideix en tres lots que es basen en els projectes que va aprovar el consistori el passat mes de març i que s'emmarquen en el desplegament del Pla Específic de la Bicicleta. El primer dels carrils bici s'ubicarà al carrer Astorga, entre l'avinguda de Sant Bernat Calbó i el barri de Montserrat, i els altres dos a l'avinguda de Bellissens; un entre l'Hospital Sant Joan i l'Escola d'Horticultura i un altre entre l'escola d'Horticultura i la carretera T-11.

Amb la finalitat de reduir els impactes de la mobilitat en el medi ambient, l'Ajuntament vol afavorir els mitjans de transport més sostenibles en detriment dels mitjans motoritzats. Per aquest motiu, ha tret a licitació les obres per dur a terme una sèrie de millores de senyalització, abalisament i promoció dels mitjans de transport sostenibles mitjançant la implementació de nous carrils bicicleta.

Un d'aquests nous trams per a bicicletes s'ubicarà al carrer Astorga, entre l'avinguda de Sant Bernat Calbó i el carrer Flix; i al carrer Flix, entre el carrer d'Astorga i l'avinguda de Salou. Pel que fa al primer dels trams, s'inserirà un carril per sentit a banda i banda, mentre que al carrer Flix es farà el mateix, però s'eliminarà el zebrejat separador actual.



En aquest carrer, a la banda nord es mantindrà l'aparcament en línia i a la banda sud es mantindrà l'aparcament en bateria. Aquest lot d'obres compta amb un pressupost de 455.499,03 euros (sense IVA). El projecte, que té una longitud aproximada de 1.600 metres, s'ha dividit en quatre fases temporals en un termini de quatre mesos.



Les obres començaran en el tram entre la rotonda amb l'avinguda Sant Bernat Calbó i la rotonda situada a l'altura del carrer Manuel Milà i Fontanals; la segona fase seguirà fins a la rotonda amb l'avinguda del Mediterrani; la tercera fins a la rotonda amb el carrer Flix; i l'última fins a l'avinguda de Salou. Aquestes obres preveuen el desplaçament de dos semàfors, que s'ubicaran a l'altura del carrer Terenci Moix i a la rotonda amb el carrer de Manuel Milà i Fontanals. També es retiraran una sèrie d'arbres.

Per altre costat, el projecte del carril bici en el primer tram de l'avinguda Bellissens, que va des de l'Hospital Sant Joan fins l'escola d'Horticultura, compta amb un pressupost de licitació de 163.194,15 euros (sense IVA) i un termini de tres mesos. El projecte preveu donar continuïtat als dos carrils bicis actuals a banda i banda de l'avinguda Bellissens mitjançant la inserció d'un nou pas de bicicletes transversal a la calçada paral·lel al pas de vianants ubicat abans de la rotonda amb l'avinguda Universitat. També s'inserirà un carril per sentit a les dues bandes de l'actual plataforma entre l'avinguda i el carril de servei del carrer de l'Uruguai. Tot i això, es mantindrà el carril bici que connecta l'avinguda amb l'hospital.

Finalment, també a l'avinguda de Bellisens, es construirà un carril per a bicicletes des de l'Escola d'Horticultura fins a la carretera T-11. En aquest cas, els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat a la calçada i es construirà un carril unidireccional per sentit a banda i banda de l'actual plataforma, que és prou ampla per inserir-hi la nova secció projectada sense la necessitat d'ampliar-la.



Únicament al final del projecte, arribant a la rotonda amb la T-11, la inserció de la nova secció obliga a dur a terme una petita ampliació del carril de sortida actual. Per aquest lot, s'ha fixat un termini d'execució d'obres de tres mesos i un pressupost de 106.405,88 euros (sense IVA). Per tant, els primers carrils bici que s'enllestiran seran els dos trams de l'avinguda de Bellisens, ja que el del carrer Astorga s'acabarà un mes més tard.

La construcció dels nous carrils bici és un dels projectes en els quals els tècnics de l'Ajuntament han tingut en compte l'objectiu de millorar en inclusivitat i mobilitat feminista, a través d'elements urbanístics. Així, segons el plec, «la implementació dels nous carrils bicicleta representen una millora en la igualtat d'oportunitats d'accedir als diferents centres atractors de viatges de la ciutat en l'àmbit d'actuació, especialment per a la universitat. També representaran una millora en la permeabilitat de la zona, una reducció del trànsit i pacificació, així com del soroll».