Reus posa en marxa la programació d'estiu per a la gent gran

Actualitzada 05/07/2022 a les 16:28

La regidoria de Salut i Ciutadania ha preparat per a aquest mes de juliol una extensa programació d'activitats dirigides a persones majors de 60 anys i que s'han batejat com a Juliol a la Fresca i que inclou propostes de cuina, marxa nòrdica, música, tallers de memòria, lectura, noves tecnologies, meditació, cinema o rutes saludables. Aquesta programació comença un cop tancat el curs amb un balanç de 1.100 persones participant a les activitats dutes a terme.

Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania, ha aprofitat per explicar que els Casals Municipals de la Gent Gran han tingut una participació de 838 persones. Les activitats amb més èxit han estat les que requereixen activitat física, com gimnàstica o balls.



Segueixen en nombre de participants, les activitats vinculades al manteniment de les habilitats personals, com els tallers de memòria, cuina, teatre o manualitats. «Hem tornat a la presencialitat i valorem molt positivament la participació de la Gent Gran a totes les activitats que hem organitzat des dels Casals Municipals i del programa Grantivisme», ha dit el regidor.

Precisament, l'altre paquet d'activitats que no formen part pròpiament dels Casals de la Gent Gran, però que estan incloses al programa Grantivisme, han aplegat més de 260 persones i han inclòs marxa nòrdica, visites als museus, activitats intergeneracionals, meditacions, tallers de resiliència o cuines del món.

Com a continuació d'aquesta activitat, amb propostes continuistes i d'altres de totalment noves, comença aquest juliol l'activitat d'estiu. Subirats ha explicat que «es tracta d'un programa de caire cultural, esportiu i d'oci, emmarcat en el Pla d'envelliment actiu i saludable de Reus, que s'adreça principalment al col·lectiu longeu de la ciutat i que impulsa accions vinculades a la salut física, psíquica i social de la persona, i que potencien les relacions socials entre els diferents col·lectius».

Sempre que l'activitat ho permeti, l'espai escollit serà a l'aire lliure, parcs i jardins de diferents zones i equipaments de la ciutat, per aprofitar el bon clima de l'estiu i visibilitzar el col·lectiu. Per realitzar aquestes activitats es col·labora amb els diferents departaments i tècniques d'altres regidories de l'Ajuntament, com els centres cívics, Solidaritat i cooperació, les Bibiloteques Municipals i Reus Cultura.

Aquest programa d'estiu també s'emmarca dins l'Eix de progrés social indicat en el full de ruta del Pla d'acció Municipal de Reus 2019-2013 (PAM), amb l'objectiu de garantir cohesió social i projectes i serveis de qualitat. En aquest eix de treball hi ha l'àmbit de «salut a totes les polítiques» que els objectius pels quals es treballa són, entre d'altres, els de promoure l'apoderament de les persones i de les comunitats pel què fa la seva pròpia salut.