L'Ajuntament de Reus presenta una campanya per perseguir l'abandonament d'animals

El centre d'adopció municipal L'Última Llar adverteix que és un problema persistent durant tot l'any i que no es limita al període estival

Actualitzada 04/07/2022 a les 20:48

«Prescindiries de qui t'estimes?». Amb aquesta pregunta, l'Ajuntament de Reus va presentar aquest dilluns una campanya de prevenció de l'abandonament d'animals domèstics coincidint amb l'arribada de l'estiu, «un dels moments més crítics de l'any», en paraules del regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio.

L'objectiu d'aquesta campanya és «continuar incidint en la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, recordant quines són les obligacions», segons remarcà Rubio. «Un animal no és un caprici, no és una joguina, i el fet de tenir-lo implica un compromís que no contempla mai l'abandonament», afegí.

El regidor va destacar que a la primera meitat del 2022 es van censar 269 gossos i 44 gats, unes xifres que incrementen a 12.000 els animals de companyia identificats a la ciutat, entre els que, a banda dels cans i els felins, també s'inclouen les fures.

En la mateixa línia, Rubio remarcà que, d'ençà de la implantació de la plataforma Benestar Animal fa un parell d'anys, l'adopció de mascotes es troba en «línia ascendent». «Si la gent vol tenir un animal de companyia o provar de tenir-ne un, que se'n vagi a un centre d'acollida animal, que li doni aquesta segona oportunitat», recomanà, abans d'assenyalar, «l'animal està millor amb una família que 24 hores està amb ell». Tanmateix, especificà que, en els sis mesos inicials del 2022, s'adoptaren 25 mascotes.

La campanya es presentà aprofitant l'inici del període de vacances d'estiu, en què, segons el regidor, es viu un repunt de casos d'abandonament perquè l'animal de companyia esdevé «un destorb i, a vegades, un cost» per alguns viatgers. Malgrat tot, el director tècnic del centre d'adopció L'Última Llar, Roman Casanovas, remarca que és una problemàtica «regular», «que existeix tot l'any, no només a l'estiu», i que ja no es visualitzen «pics» d'abandonaments com passava anys enrere.

Cada mes, el refugi recull una mitjana de 15 gossos pels carrers de Reus. Amb tot, Casanovas remarca que és una xifra en davallada des de l'expansió de la covid-19, un fenomen que provocà que la gent s'adonés «que tenir un animal domèstic no és només que et faci companyia, sinó que socialment et dona un temps per compartir amb ell, per passejar; un temps de qualitat». «Són un més de la família», conclou.

El director tècnic de L'Última Llar matisa que la majoria d'animals que acullen són «gossos perduts» i celebra que els nouvinguts abandonats ja són «la minoria», però assegura que serà impossible arribar a la xifra desitjada de zero abandonaments si no s'apliquen sancions més dures als infractors. «Si la gent no es grata la butxaca, no pren una responsabilitat total. Al final, cadascú mira per ell mateix», comenta.

En aquest sentit, Daniel Rubio avisà que si s'identifica una persona que ha abandonat la seva mascota, el consistori actuarà «amb tota la contundència de la llei», amb multes que van des dels 3.000 euros. «Estem convençuts que les campanyes que estem llançant van calant en la ciutadania», conclou el regidor.