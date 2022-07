Dimecres o dijous, data clau per tancar el preacord dels treballadors de la brossa a Reus

Ángel Martín de Sande remarca que el problema es repetirà si no es revisen les condicions

Actualitzada 04/07/2022 a les 20:47

Dimecres o dijous de la present setmana. Aquesta serà la data en què els sindicats dels treballadors del servei d'escombraries i neteja viària de Reus es reuniran amb la unió d'empreses REUS NET, gestora del servei a la ciutat i conformada per les companyies Valoriza Servicios Medioambientales i Romero Polo.Els empleats, ofegats per una inflació que supera el 10%, reclamen un increment del 4% del salari d'enguany i un augment del 3% de cara al 2023, unes reclamacions que la companyia acceptà dissabte passat al migdia, quan la plantilla ja estava disposada a convocar una vaga de cinc dies a partir de dilluns si no s'escoltaven les seves peticions.«Crec que ha estat beneficiós per a tothom, però entre cometes», adverteix Ángel Martín de Sande, secretari general de Sanejament Urbà de la UGT a Tarragona, sobre el preacord pendent d'oficialitzar-se. «Això és per dos anys. Sí, perfecte, el 4%. Però d'aquí a dos anys, tornarà a passar el mateix», avisa.Segons el dirigent sindical, l'única manera de resoldre el problema és que el govern entrant a la ciutat de Reus «s'assegui, agafi el plec de condicions i vegi en què s'ha fallat». «L'error és que l'increment salarial no consta a cap lloc», critica. Segons Martín de Sande, l'acord actual «està mal fet» i «no és bo per ningú».No obstant això, el secretari general de Sanejament Urbà es mostra optimista de cara al futur dels treballadors del servei de neteja. «Tenim dos anys per veure els errors que s'han comès. L'Ajuntament s'ha d'asseure i esmenar l'error pel bé dels treballadors i les treballadores, però també pel bé de la ciutat de Reus».

Martín de Sande posa especial èmfasi en el fet que la població «no tenia la culpa de tot això», menys encara després de patir durant els darrers anys els efectes de la pandèmia de covid-19. És per aquest motiu que el personal de la recollida de brossa ha esperat a després de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Pere per reivindicar les seves exigències.



«Cinc dies de vaga haurien repercutit a tothom. No serien bons ni per als treballadors ni per a la ciutadania», comenta el dirigent sindical. «Aquest any anirà bé. El que ve, també. Però quan acabin aquests dos anys, que no es repeteixi això. El nou govern entrant ha de veure de manera clara com està la situació», conclou Martín de Sande.