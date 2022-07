El parc de bombers de Reus guanyarà 600 m2 amb l'edifici de formació

Infraestructures de la Generalitat compta amb més de tres milions d'euros de pressupost per a ampliar i renovar les seves instal·lacions

Actualitzada 03/07/2022 a les 21:39

El Parc de Bombers de Reus guanyarà quasi 600 m2 amb la construcció del nou edifici de formació, que s'ubicarà al terreny adjacent cedit per l'Ajuntament de Reus a la Generalitat. Aquesta construcció s'emmarca en les obres de reforma i ampliació del parc, per a renovar i adequar les instal·lacions que han quedat antiquades i s'han d'adaptar als nous i futurs requisits funcionals. El pressupost amb el qual compta Infraestructures de la Generalitat de Catalunya per a aquest projecte és de 3.357.083 euros (sense IVA) i preveu finalitzar-lo el 2025.

El passat mes de juny, la Generalitat va fer un pas endavant cap a l'ampliació i millora del parc de bombers de Reus i va treure a concurs públic la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres, amb un pressupost de 457.139,62 euros. Aquest pas va ser motivat per l'antiguitat de les actuals instal·lacions i la necessitat d'adaptar l'espai a la normativa i als requisits funcionals. A més, es preveu un augment de plantilla pel qual s'han d'habilitar les instal·lacions, de la mateixa manera que s'han d'adequar les zones per a les dones que hi treballen.

La previsió d'incorporar al parc noves activitats complementàries fa créixer la necessitat d'augmentar la superfície, alhora que implica haver de reubicar alguns dels serveis actuals i construir un segon edifici. Per aquest motiu, el 9 de març de 2021, l'Ajuntament va cedir gratuïtament a la Generalitat un solar destinat a l'ampliació parc. Aquest, situat entre els carrers del Mas Carpa i del Mas Tallapedra, compta amb una superfície de 2.326,55m2. En aquesta superfície s'hi construirà una nova edificació, que comptarà amb 592,38 m2, on es reubicaran les activitats de formació i estarà vinculada a la zona de pràctiques actual. Tal com indica el plec de condicions, el sistema constructiu d'aquest serà modular integral industrialitzat, de manera que es millorarà la qualitat i el temps de les obres. Tot i això, durant el període de la reforma i ampliació, es tindrà en compte la convivència dels usuaris del parc, per no interrompre ni dificultar el funcionament habitual. A més, les obres es duran a terme en diferents fases.

Pel que fa a la rehabilitació de l'actual parc, es contempla adequar les dependències per al personal femení i l'augment de la plantilla previst. La superfície exterior també es contempla dins la millora, ja que s'urbanitzaran els espais de maniobra com de l'aparcament dels vehicles privats. Finalment, també es reformarà la torre de pràctiques, que compta amb una superfície de 385,84 m2, i el centre ERA. Si no hi ha cap incidència en les obres ni al·legacions a les licitacions, Infraestructures de la Generalitat compta amb 34 mesos per acabar les obres. Per tant, es preveu finalitzar la reforma integral l'any 2025.

Cal destacar que la construcció de l'edifici actual es va dur a terme l'any 1989 i, a més de les activitats pròpies de parc de bombers, el de Reus és la seu territorial de l'Institut de Seguretat Pública, la base territorial de les unitats especialitzades GRAF i el centre territorial de recàrrega dels equips respiratoris de la Regió d'Emergències de Tarragona.