El cens de gossos a Reus arriba gairebé als 12.000 animals

La regidoria de Medi Ambient engega una nova campanya per evitar l'abandonament de mascotes

Actualitzada 04/07/2022 a les 12:45

'Prescindiries de qui més t'estimes?' és la pregunta que llença la nova campanya de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus contra l'abandonament animal coincidint amb l'inici de l'estiu, el període de vacances per excel·lència i un dels moments més crítics de l'any pel que fa a l'abandonament d'animals domèstics.



Adopció a través del web de Benestar Animal

Coincidint amb la presentació de la campanya, el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio ha fet balanç de la darrera campanya de tinença responsable iniciada el passat mes de gener sobre la obligatorietat de censar i portar amb xip els animals de companyia i les obligacions que comporta la tinença responsable d'aquest animals.

Rubio també fet repàs de les dades d'adopció a través de la pàgina de Benestar Animal. Aquest 2022 s'han adoptat 25 animals i les altes a la plataforma han estat de 14 animals més. Actualment, hi ha uns 24 gossos disponibles per ser adoptats. L'any 2021 van ser adoptats 66 gossos i 10 gats.



El portal www.reus.cat/benestar-animal facilita el procés d'adopció des de casa, ja que els usuaris poden veure les fotografies i fitxes de tots els animals que es poden adoptar, amb diversos filtres segons espècie, raça, gènere, i el centre o refugi on es troben; així com els mecanismes que cal seguir per adoptar-los degudament.