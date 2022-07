Els treballadors de la brossa de Reus aconsegueixen un augment del salari i desconvoquen la vaga

L'empresa ha ofert in extremis apujar un 4% el sou enguany, com reclamaven els empleats

Actualitzada 02/07/2022 a les 18:09

Un augment del 4% del salari enguany era la reclamació per la qual els treballadors de la recollida d'escombraries i la neteja viària de Reus havien convocat una vaga. Començava aquest dilluns i s'hauria allargat fins divendres. Finalment, aquest dissabte al migdia, quan ja es donaven per tancades les negociacions del preacord, l'empresa ha acceptat l'increment de sous.Ángel Martín de Sande, secretari general de Sanejament Urbà de la UGT a Tarragona, ha remarcat la millora que suposa en les economies familiars dels 240 treballadors, amb sous «mileuristes», que han rebut la notícia «emocionats, amb llàgrimes als ulls i aplaudiments». Aquesta setmana hi haurà les reunions per tancar el preacord, però la vaga ha quedat desconvocada.L'empresa Valoriza Servicios Medioambientales i Romero Polo, gestora del servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Reus, ha acceptat augmentar aquest any el sou als treballadors. Ofegats amb un augment de la inflació que supera el 10%, els empleats estaven decidits a anar a la vaga per aconseguir aquesta millora salarial. La trucada s'ha rebut minuts abans de fer les assemblees informatives amb els treballadors aquest dissabte al migdia. «Sincerament, la gent s'ha emocionat per haver arribat al preacord sense anar a la vaga», ha destacat Martín de Sande.

Els sindicats i l'empresa s'asseuran en uns dies per oficialitzar el principi d'acord. L'empresa va tancar-ne un a Tarragona en el quan es preveia aquest augment del 4% salarial enguany i un 3% l'any que ve, però segons apunta el secretari de la UGT, es va desvincular de manera excepcional de Reus. «No volíem que fossin una categoria de segona», ha recordat.



«No demanem res de l'altre món. L'IPC està 10,2% i sempre hem valorat i lluitat pel 4%", ha insistit. Tampoc descarten a llarg termini revisar el plec de clàusules i el conveni amb l'Ajuntament de Reus i l'empresa perquè té "moltes mancances".