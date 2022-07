Dos Déus Origin Red, de Priorat B&D Lab, el millor vermut català

Aquest any s'han lliurat els premis Vinari a Vermuts Rofes de Reus

Actualitzada 03/07/2022 a les 11:58

La gala de lliurament dels premis Vinari 2022 es van celebrar el passat divendres a Vermuts Rofes de Reus. El gran protagonista de la jornada va ser el Dos Déus Origin Red, de Priorat B&D, nomenat com el millor vermut català i guanyador de la categoria de Vermuts Reserva. Iris Blanco, del celler De Muller, va aconseguir el Vinari Gran Or a la categoria de Vermuts Blancs, mentre que Remier Negre, de Maieutiké Winery, i Caràcter, de la Cooperativa Tres Cadires, van quedar primers a les categories de Vermuts Negres o Vermells i Vermuts Innovadors, respectivament.



Els Premis Vinari van donar autonomia al concurs dels vermuts perquè veia que any rere any hi havia no només un interès creixent pel producte sinó també un major nombre de cellers que s'animaven a embotellar-ne noves referències. De la primera edició a la d'enguany han passat ja vuit anys, i en aquest temps el certamen ha vist com s'incrementava la participació, així com la diversitat de productes elaborats de punta a punta del país.

Els Vinari han acompanyat aquest procés escoltant les necessitats del sector i adaptants'hi, sempre mantenint intacta l'essència del certamen que és la de visibilitzar i prestigiar l'elaboració de vermut català aquí i a fora. Enguany, seguint una tendència iniciada al 2021, tots els vermuts han estat doblement avaluats, d'una banda per un jurat professional i de l'altra pel consumidor i públic final, que acaba sent en definitiva qui en gaudeix en moments d'oci i acompanyant l'aperitiu.