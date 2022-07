La Fira Centre Comercial de Reus omplirà l'estiu de música i activitats

Aquest cap de setmana començarà una programació musical per a tots els públics, que es prolongarà tots els divendres i dissabtes fins al 27 d'agost

Actualitzada 01/07/2022 a les 11:47

Els mesos de juliol i agost estaran plens de música a La Fira Centre Comercial, que ha preparat per als visitants activitats diverses adreçades a tots els públics cada cap de setmana. La Fira Fest aposta per una oferta musical molt diversa amb l'objectiu que els visitants puguin passar una bona estona a la terrassa del Centre Comercial mentre prenen una copa i descansen de les seves compres per les botigues de La Fira. Així, aquest primer cap de setmana de juliol començarà amb la música del DJ Paul Luna, que farà un repàs dels èxits musicals des de la dècada dels 90 fins a l'actualitat. El dissabte serà el torn per a DJ Tony C, amb una selecció del millor Pop.

Aquestes dues actuacions donaran per iniciada la programació musical que es prolongarà tots els divendres i dissabtes, de les set a dos quarts de deu de la nit, fins al 27 d'agost. A Paul Luna i Tony C se'ls sumarà també Jaume Escola, un altre DJ que portarà fins a la terrassa de La Fira Centre Comercial diferents estils musicals. Entre tots tres, donaran resposta a tots els gustos del públic, punxant des de música electrònica fins a salsa, passant pel Pop Llatí, House, Summer Sound o Ritmes del Carib.