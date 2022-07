Juan Carlos Unzué i Susanna Griso, entre els guardonats dels XV Premis Gaudí Gresol

La Fundació Gresol ha recuperat el sopar de gala solidari, que enguany s'ha destinat a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Vall

Actualitzada 02/07/2022 a les 12:03

La Fundació Gresol va lliurar ahir al vespre els Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l'Excel·lència, que enguany han arribat a la seva quinzena edició. La Gala, que se celebra al Tecnoparc de firaReus, ha estat conduïda per la periodista Mercè Veciana i ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Reus com en les darreres edicions.La finalitat d'aquests guardons és la de reconèixer la tasca de persones, entitats o organismes que hagin destacat en diferents disciplines professionals. Els guardonats d'enguany han estat: PortAventura World (Medi Ambient), Josep Sánchez-Llibre (Lideratge Empresarial), Vicent Sanchis (Periodisme), Susanna Griso (Televisió), La Cubana (Teatre), Margaryta Yakovenko (Literatura), Genís Roca (Talent Digital), Juan Carlos Unzué (Esport), Lucrecia (Música), i per últim, Dr. Antoni Trilla, nomenat 'Català Il·lustre'.Tots els premiats, excepte Juan Carlos Unzué, han assistit a la Gala d'avui i han recollit personalment el guardó que consisteix en un bust de Gaudí de l'escultor Joan Matamala.La Fundació Gresol ha recuperat enguany la realització del sopar de gala solidari, després que l'any passat hagués estat cancel·lat a darrera hora a causa de l'evolució de la pandèmia. Enguany, l'aportació solidària ha estat per a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, per la seva tasca diària en ajudar a les persones que més ho necessiten. Aquest any, el número de persones inscrites a la Gala de lliurament dels premis i el sopar solidari posterior ha estat de gairebé de 250.