Música i màgia per acabar els cursos de català a Reus

Actualitzada 01/07/2022 a les 15:09

El Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura (CNL) va celebrar el dijous 30 de juny la festa de cloenda dels cursos de català i de les parelles participants en el Voluntariat per la llengua (VxL).L'acte va tenir lloc al jardí del Mas Vilanova, seu del CNL, i s'hi van aplegar unes 200 persones, entre els quals destacaven Carles Pellicer, alcalde de Reus; Teresa Pallarès, delegada del Govern de la Generalitat i regidora de l'Ajuntament de Reus; Lurdes Malgrat, directora de Cultura a Tarragona, i Daniel Recasens, president del Consell del CNL i regidor de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus.

Per començar, va prendre la paraula Anna Saperas, directora del CNL, que va felicitar alumnes i parelles lingüístiques i va animar els aprenents a portar el català de l'aula al carrer, a fer-lo servir a tot arreu i sense vergonya.

A continuació, va actuar la coral Canta amb el cor, dirigida per Marc Guerris i acompanyada, en aquesta ocasió, pel pianista Marc Torres. Van interpretar cançons Jaume Sisa, Lluís Llach, Joan Manuel Serrat i Miki Núñez. Aquesta coral està formada per alumnes dels cursos de català per a adults que parlen en català o que n'estan aprenent i per participants en el VxL, i té com a objectiu que practiquin i millorin l'expressió en llengua catalana a partir del treball de cant coral i de la relació personal entre els seus membres. L'any 2020 va ser distinguida amb un Premi Pomepu Fabra atorgat pel Departametn de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'any anterior havia estat un dels 10 Imprescindibles, els premis que organitza anualment Canal Reus TV.

El plat fort de l'acte va ser l'actuació del mag Eduard Juanola, conegut sobretot per les parelles lingüístiques perquè protagonitza la sèrie de vídeos «Màgia per conversar», un recurs audiovisual creat per la Secretaria de Política Lingüística per promoure la conversa en català. En la seva actuació, el mag va fer gaudir grans i petits i va saber integrar perfectament l'aprenentatge de la llengua en l'espectacle davant la sorpresa de tothom.



Va cloure l'acte Daniel Recasens, president del Consell del CNL, que va agrair l'interès de tots els que aprenen català i tots els que hi col·laboren com a voluntaris, va convidar tothom a compartir la llengua i no amagar-la i va felicitar l'equip del CNL per la seva tasca.

Un cop acabat l'acte, els assistents van poder gaudir d'una beguda i una estona de conversa al jardí. De setembre a juny, el CNL ha impartit 145 cursos, presencials i també en línia, als quals hi ha hagut 2.510 inscripcions, xifra que supera de llarg el nombre d'inscripcions en cursos anteriors.

Pel que fa al Voluntariat per la llengua (VxL), aquest curs acadèmic el CNL ha format 158 parelles lingüístiques, entre presencials i en línia, a falta de les que es poden posar en marxa aquest estiu. El VxL és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir-hi fluïdesa.

Aquest estiu, ni els cursos ni el VxL fan vacances. El 4 de juliol començaran els cursos intensius d'estiu, de nivells Inicial i Bàsic, i el 5 de juliol ja es podrà sol·licitar fer una prova de nivell en línia, pas previ imprescindible per fer un curs al setembre. Quant al VxL, continuen formant-se parelles lingüístiques, en modalitat presencial i en línia. Si algú hi té interès pot escriure a vxl.reus@cpnl.cat.