La plantilla de Ryanair adverteix d'un augment de la conflictivitat a l'aeroport de Reus a l'estiu

Actualitzada 01/07/2022 a les 18:30

La plantilla de Ryanair ha advertit que augmentarà la conflictivitat a l'aeroport de Reus aquest estiu. Segons CCOO, els principals motius que provocaran aquesta conflictivitat són l'obligatorietat de fer hores extraordinàries al personal de serveis d'assistència en terra de la companyia irlandesa, tot i que, indiquen, hi ha una resolució en contra de la ITSS -que l'empresa ha impugnat-, així com les sancions als treballadors per aquesta qüestió.A més, des del sindicat també assenyalen les discrepàncies d'interpretació del conveni col·lectiu sectorial en matèria retributiva i de progressió salarial. Per tot plegat, demanaran la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya per tal de resoldre aquestes problemàtiques.